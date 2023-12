Dodaję kilka kropel na ściereczkę i przecieram żelazko. Kamień, osad oraz brud znikają ze stopy żelazka. Domowy sposób czyszczenia żelazka

Jak prawidłowo czyścić żelazko? Dzięki temu będzie sprawne przez wiele lat

Nieodpowiednie użytkowanie oraz brak regularnego czyszczenia sprawiają, że stopa żelazka pokrywa się ciemnym brudem. Przyczyn takiego staniu rzeczy może być wiele i nie na wszystkie mamy wpływ. Czyszczenie żelazka to warunek konieczny jest wieloletniego działania i nie powinien być przez nas pomijamy. Zabrudzone i zatkane żelazko może się zepsuć i nie będzie prasować w taki sposób, jak powinno. Pamiętaj, by podczas prasowania ustawiać parametry temperatury dopasowane do tkaniny, nie przejeżdżać żelazkiem po nadrukach oraz, by korzystać z wody przegotowanej lub destylowanej. Ta prostu z kranu będzie przyczyniała się do większego kamienia oraz osadu w żelazku. Pamiętaj także, by żelazko regularnie czyścić. To warunek konieczny do jego działania. Zanim weźmiesz się za czyszczenie stopy żelazka wyłącz urządzenie z prądu i pozostaw do całkowitego wystygnięcia. Im szybciej doczyścić zabrudzenia, tym łatwiej będzie się ich pozbyć.

Wlewam kilka kropel na ścierkę i przecieram żelazko. Genialny sposób na czyszczenie stopy żelazka

Sposobem na czyszczenie żelazka, z którego najczęściej korzystam jest wykorzystanie w tym celu octu. Metoda ta jest bezpieczna dla urządzenia oraz skuteczna. Wystarczy, że nasączę ściereczkę octem i delikatnie wyszoruję stopę żelazka. Ocet rozpuści każdy brud, w tym trudny do usunięcia kamień oraz osad z wody. Zanim porządnie użyje żelazka sprawdzam, że całkowicie wyschło. W podobny sposób działa kwasek cytrynowy. W tym przypadku możesz włączyć żelazko i delikatnie przeprasować materiał nasączony kwaskiem cytrynowym.

