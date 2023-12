Namaczam w tym ręcznik papierowy i przykładam na przypaloną od spodu patelnię. Po 30 minutach nie ma śladu spalenizny. Sposób na czyszczenie spalonej patelni od spodu

Namaczam w ręcznik papierowy i przykładam go do patelni. Rewelacyjny sposób na czyszczenie przypalonej patelni od spodu

Wysokie temperatury oraz skaczący tłuszcz mogą sprawić, że nasza patelnia od spodu pokryje się warstwą spalenizny. To częsty problem, którego nie należy lekceważyć. Przypalona patelnia nie nadaje się do smażenia. Przypalone resztki jedzenia oraz oleju mogą przedostać się do jedzenia. Spalenizna sprawia, że patelnia szybciej się niszczy. W przypadku przypalonej patelni tradycyjne środki do mycia naczyń zawodzą. Najlepiej jest sięgnąć po domowe, sprawdzone sposoby. Ja zawsze ze spalenizną na patelni radzą sobie przy pomocy sody oczyszczonej. Mieszam sodę oczyszczoną z wodą w proporcjach 2:1. Mieszam aż powstanie gęsta papka i delikatnie namaczam w niej grubą warstwę ręcznika papierowego. Następnie kładę go na przypalonej patelni (dla lepszych rezultatów możesz dodać także kwasek cytrynowy). na około kilkadziesiąt minut. Soda oczyszczona rewelacyjnie rozpuszcza spaleniznę i jest bezpieczna dla tworzywa patelni. Po zdjęciu, namoczonego sodą oczyszczoną ręcznika papierowego myję patelnią pod bieżącą, ciepłą wodą.

Zobacz także: Kupujesz gwiazdę betlejemską? Na to musisz zwrócić uwagę. Poinsecja może gubić liście i do świąt zostanie goła łodyga

Sposób na czyszczenie przypalonej patelni od spodu. Sięgnij po ocet

Najbardziej znany sposobem na spaleniznę jest ocet. W przypadku przypalonej patelni od spodu przygotuj roztwór z gorącej wody i kilku łyżek octu. Zanurz w nim patelnię i pozostaw na kilka godzin. Po tym czasie umyj dokładnie naczynie i spłucz pod bieżącą wodą.

Sonda Stosujesz domowe sposoby podczas porządków w domu? Tak, tylko i wyłącznie domowe sposoby Czasami, kiedy inne metody nie dają rady Nie, nigdy