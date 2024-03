Mieszam z wodą w proporcjach 2:1 i czyszczę przypalone żelazko. Po 15 minutach jest jak nowe. Bezpieczny sposób na wyczyszczenie żelazka

Odkąd robię to z firankami, nie muszę ich prasować po praniu. Wyjmuje z pralki gładkie, gotowe do powieszenia. Sposób na pranie firanek

Mieszam z wodą w proporcjach 2:1 i czyszczę przypalone żelazko. Po 15 minutach jest jak nowe

Chyba każdemu z nas przynajmniej raz w życiu przytrafiło się przypalić żelazko. Tak naprawdę wystarczy chwila nieuwagi podczas prasowania, aby poczuć ten zapach spalenizny i okazuje się, że stopa żelazka jest czarna. I co wtedy powinno się zrobić, aby ocalić swój sprzęt do prasowania? Po pierwsze i najważniejsze - poczekaj aż przestygnie. Pod żadnym pozorem nie próbuj czyścić rozgrzanego żelazka, a już na pewno nie szorstką gąbką. To najprostszy przepis, aby porysować spód żelazka. Kiedy jest ono zimne, przygotowuję pastę czyszczącą do przypalonego żelazka. Mieszam 2 łyżki sody oczyszczonej z 1 łyżką wody, tak aby powstała gęsta pasta sodowa. Nakładam ją na przypalone miejsca i pozostawiam na 15 minut. Po tym czasie delikatnie przecieram wilgotną ściereczką z mikrofibry, aż spalenizna zacznie odchodzić. I gotowe!

Domowe sposoby na czyszczenie przypalonego żelazka

Oprócz pasty sodowej, znakomitym i domowym sposobem na czyszczenie przypalonego żelazka jest ocet. Wystarczy pocierać zwilżoną octem ściereczką stopę żelazka. Kolejną metodą, która była znana jeszcze pokoleniu naszych babć, jest czyszczenie solą i gazetą. Wyczyszczenie przypalonego żelazka z pewnością ułatwi paracetamol. Potrzebujesz kilku tabletek paracetamolu i pęsety. Jak wyczyścić przypalone żelazko paracetamolem? Rozgrzej je, a następnie pocieraj tabletką zabrudzone miejsca, a żelazko będzie jak nowe.