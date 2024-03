Przed czyszczeniem piekarnika wciskam ten przycisk. Szybko pozbywam się przypalonego tłuszczu i brudu. Sposób na czyszczenie piekarnika

Dolewam 50 ml do wody i podlewam swojego fikusa. Odkąd to robię rośnie jak szalony. Domowa odżywka do fikusa

Zawsze przed czyszczeniem piekarnika wciskam ten przycisk. Przypalony tłuszcz i brud znikają

Chyba większość z nas przyzna, że czyszczenie piekarnika to prawdziwa zmora. Zwłaszcza jeśli nie robimy tego regularnie, aby na bieżąco usuwać przypalony tłuszcz czy resztki jedzenia, to po jakimś czasie doprowadzenie wnętrza urządzenia do czystości może kosztować nas dużo pracy. Jak czyścić piekarnik? W pierwszej kolejności wyjmij kratki oraz blachy z jego wnętrza, namocz je w roztworze wody z sodą oczyszczoną, po czym dokładnie wyszoruj. Teraz kolej na umycie wnętrza urządzenia. Jednak zanim zabiorę się za czyszczenie piekarnika w środku, to najpierw wciskam przycisk, który znajduje się z boku drzwiczek. W ten sposób zwalniają się zaczepy znajdujące się u podstawy drzwiczek i bez problemu można zdemontować szybę piekarnika. Ten trik pozwala na dokładne umycie szyby piekarnika i wnętrza drzwiczek. Można to zrobić roztworem wody i octu w proporcjach 1:1 lub wykorzystać do tego pastę z sody oczyszczonej.

Czym czyścić piekarnik? Domowe sposoby

Nie każdy piekarnik posiada funkcję czyszczenia, dlatego warto wykorzystać domowe sposoby, które to zadanie ułatwią. Do naczynia żaroodpornego nalej wody do połowy jego objętości, wrzuć do niej kapsułkę do zmywarki i umieć w piekarnik. Urządzenie nastaw na temperaturę 150 stopni na 2 godziny. Podgrzany roztwór sprawi, że brud wewnątrz piekarnika rozmiękczy się i zdecydowanie łatwiej będzie można go usunąć. A czym wyczyścić piekarnik z tłuszczu? Domowym sposobem jest pasta z sody oczyszczonej i wody. Wystarczy nałożyć ją na zabrudzone miejsca i zostawić na 12 godzin. Po tym czasie usuń pastę ściereczką, a wnętrze wymyj dokładnie gąbką nasączoną octem. Na koniec przetrzyj wnętrze urządzenia wilgotną szmatką i nastaw na około 15 minut, aby je wysuszyć.