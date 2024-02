Rozpuszczam we wrzątku i wylewam na brudną blachę piekarnika, a po 15 minutach przecieram folią aluminiową. Jest jak nowa. Sposób na czyszczenie blachy

Ogrodnik przestrzega: musisz zrobić to przed wiosną, a będziesz cieszyć się pięknym trawnikiem. Zbliża się ważna data w przygotowywaniu trawnika do wiosny

Rozpuszczam we wrzątku i wylewam na brudną blachę piekarnika, a po 15 minutach przecieram folią aluminiową

Piekarnik to miejsce, w którym przygotowujemy posiłki na ciepło, więc nie trudno o uciążliwe do usunięcia zabrudzenia. Przypalone jedzenie, czy tłuszcz potrafią mocno "wgryźć" się we wnętrze urządzenia. Jak zatem skutecznie wyczyścić blachę piekarnika? Oczywiście zanim przejdziemy do szorowania, to warto wypróbować nieco mniej inwazyjne metody, które na pewno nie uszkodzą powierzchni blachy. Osobiście polecam trik, który podpatrzyłam w mediach społecznościowych, a u mnie sprawdza się za każdym razem. Na blaszce umieszczam tabletkę do zmywarki, zalewam ją wrzącą wodą i czekam aż się rozpuści. Po 15 minutach roztwór wylewam, a blachę szoruję kulką z folii aluminiowej. Brud, przypalony tłuszcz znikają bez problemu.

Czym myć piekarnik?

Do wyczyszczenia piekarnika domowym sposobem potrzebujesz jedynie dwóch składników: wody i octu. Opróżnij wnętrze i rozgrzej piekarnik do temperatury 180 stopni Celsjusza. Zagotuj wodę z octem w proporcji 1:1 w garnku i przelej do naczynia żaroodpornego. Wstaw je do piekarnika i wyłącz grzanie. Pozostaw naczynie z octem w urządzeniu na około 30 minut, aby mieszanka rozmiękczyła brud i rozpuściła tłuszcz. Po tym czasie wyjmij miskę i miękką gąbką nasączoną octem przetrzyj wnętrze piekarnika. Na koniec wytrzyj cały środek wilgotną ściereczką.

Jak prawidłowo czyścić liście roślin? Domowe sposoby na czyszczenie roślin doniczkowych Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.