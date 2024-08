Obficie wsyp to do muszli klozetowej i zalej ciepłą wodą. W 5 minut doczyścisz wszystkie zakamarki muszli klozetowej. Zabójcze dla kamienia i bakterii. Czyszczenie toalety

Kupuję za 3 zł i podlewam pelargonie na balkonie. Kwitną jak szalone aż do późnej jesieni. Domowa odżywka do pelargonii na bujne kwitnienie

Wsyp do to muszli klozetowej i zalej ciepłą wodą. To najlepszy domowy sposób na czyszczenie toalety

Nikomu chyba już nie trzeba przypominać, że czyszczenie toalety to podstawa higieny i zdrowia. To jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu. Toaletę należy czyścić regularnie i dokładnie. Kluczem do jej czystości jest porządnie wyszorowana muszla klozetowa. To właśnie tam zbiera się najwięcej bakterii i drobnoustrojów. Szczególnie uporczywe w czyszczeniu są muszle klozetowej z kołnierzem. To tam osadza się kamień i inne zanieczyszczenia. Brak kołnierza to mniejsze ryzyko występowania bakterii, ale taką muszlę klozetową nadal trzeba dokładnie czyścić.

W przypadku czyszczenia muszli klozetowej możesz sięgnąć po domowe sposoby. Są one równie skuteczne, co żrące płyny do WC, a przy tym delikatniejsze i bardziej ekologiczne. Z powodzeniem możesz wykorzystać ocet lub sodę oczyszczoną. Ten pierwszy świetnie radzi sobie z osadami z kamienia, a soda wykazuje działanie wybielające. Aby przywrócić muszli klozetowej higieniczną czystość możesz wypróbować ten sposób. Wsyp do wnętrza toalety 4 łyżki sody oczyszczonej i 2 łyżki kwasku cytrynowego. Następnie wlej kilka kropek płynu do naczyń i zalej wszystko ciepła (ale nie wrzącą) wodą. Odczekaj kilka minut i dokładnie wyszoruj muszlę klozetową. Nie pomijaj kołnierza i innych zakamarków. Ten sposób sprawi, że muszla klozetowa będzie czysta i pozbawiona niebezpiecznych bakterii oraz drobnoustrojów.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej