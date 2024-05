i Autor: SHUTTERSTOCK Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z toalety

Kruszę i rozpuszczam w ciepłej wodzie. Wlewam do muszli klozetowej i nie spuszczam wody. Toaleta jest czysta jak nigdy. Na brzydkie zapachy działa lepiej niż ocet! Sposób na czyszczenie toalety

Sposób na czyszczenie toalety. Wiele osób zastanawia się, co zrobić, by zneutralizować brzydkie zapachy wydobywające się z muszli klozetowej. Często nawet najlepsze detergenty i częste czyszczenie nie dają sobie rady, a z wnętrza muszli klozetowej wydobywa się brzydki zapach. Rozwiązanie jest banalnie proste. Sama korzystam z niego raz w tygodniu i już nie pamiętam, czym jest smród ulatniający się z toalety. Wymieszaj to z wodą, wlej do muszli klozetowej i zostaw na całą noc. Rano zobaczysz rezultaty.