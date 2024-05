Babunia śmiała się, gdy ktoś prał ręczniki w occie. Uważała to za stratę czasu. W zamian do prania ręczników używała tego. Wystarczyły 3 łyżki, a uprane ręczniki były puchate i mięciutkie

Bez sody oczyszczonej i octu. Moja babcia ręczniki prała tylko w ten sposób

Naturalne sposoby na ręczniki stają się w ostatnim czasie coraz popularniejsze. Coraz więcej osób rezygnuje z kupnych detergentów piorących na rzecz domowych metod. W praniu najlepiej sprawdza się ocet oraz soda oczyszczona. To dwa świetne produkty, które z powodzeniem zastąpią klasyczny proszek lub płyn do prania. Pamiętaj jednak, by nigdy nie łączyć ze sobą octu oraz sody oczyszczonej. Wbrew pozorom taka mieszanka nie będzie podwójnie skuteczna, a jedyne co, to straci swoje właściwości czyszczące.

Moja babcia mówiła, że ocet lub soda oczyszczona do prania ręczników to strata czasu. Jej zdaniem inny środek nadawał się do tego lepiej. Babcia zawsze prała ręczniki w glicerynie. Środek ten posiada właściwości zmiękczające, które rozluźniają włókna przez co tkaniny odzyskują swoją miękkość. Gliceryna jest tania i bardzo wydajna. Wystarczy, że do każdego prania ręczników dodasz 3 łyżeczki gliceryny bezpośrednio do bębna pralki. Aby mieć pewność, że ręczniki będą idealnie dobrane możesz również dosypać kilka łyżeczek sody czyszczonej. Takie połączenie nie tylko dopierze ręczniki ze wszystkich bakterii, ale także zadba o materiał. Ręczniki pranie w glicerynie będą puchate i idealnie miękkie. To świetny sposób, by przedłużyć ich żywotność i by zawsze wyglądały jak nowe. Pranie ręczników w glicerynie to prawdziwy game changer domowych porządków.

