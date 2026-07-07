Repertuar, bilety i dużo bonusów! Wszystko to znajdziesz w aplikacji Adria Art

Współcześni widzowie poszukują inspiracji, kupują bilety oraz zarządzają swoim kalendarzem niemal wyłącznie za pomocą smartfonów. Każdy chce natychmiastowego dostępu do informacji, bez konieczności uciążliwego filtrowania skrzynek mailowych w poszukiwaniu zagubionych dokumentów. Nowa aplikacja Adria Art maksymalnie uprości całą logistykę związaną z udziałem w spektaklach, koncertach, występach kabaretowych czy stand-upach.

Możesz z niej korzystać logując się lub nie. Warto się jednak logować, by nie ominęły cię bonusy. Zalogowani użytkownicy mają możliwość śledzenia wydarzeń kulturalnych w swojej bezpośredniej okolicy, błyskawicznego zakupu biletów oraz bezpiecznego przechowywania ich w aplikacji. System automatyczne przypomni ci o nadchodzącym repertuarze i pozwoli obserwować ulubione miasta czy konkretne tytuły sceniczne.

Autor: AdriaArt/ Materiały prasowe

Adria Art to nie tylko prosty i intuicyjny system dostępu do kultury, ale także atrakcyjne bonusy. W aplikacji znajdziesz program lojalnościowy „Sztuka korzyści”. Zalogowani użytkownicy gromadzą punkty nie tylko za zakup biletów czy voucherów, ale również za regularne uruchamianie programu, rozwiązywanie interaktywnych quizów tematycznych, udział w kreatywnych wyzwaniach oraz uczestnictwo w akcjach promocyjnych. Zebrane punkty możesz wymienić na realne korzyści, m.in. vouchery zniżkowe na kolejne wydarzenia.

Adria Art przygotowała dla wszystkich nowych użytkowników specjalne, niezwykle atrakcyjne bonusy na start, które pozwalają budować kapitał na kolejne wyjścia już od pierwszego dnia użytkowania. Każdy otrzyma w prezencie voucher za pierwsze logowanie.