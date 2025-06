Zrób to z oknami zanim przyjdą upały! Potem sobie podziękujesz, w całym domu będzie chłodniej, a i wentylacja stanie się lepsza. Bez klimatyzacji i bez wydawania pieniędzy

Jak zabezpieczyć dom przed upałami?

Aby skutecznie zabezpieczyć dom przed nadmiernym nagrzewaniem w upalne dni, warto zastosować kilka kluczowych strategii. Przede wszystkim, należy ograniczyć dopływ promieni słonecznych do wnętrza poprzez zasłanianie okien roletami, żaluzjami lub zasłonami w ciągu dnia, zwłaszcza od strony południowej i zachodniej. Dodatkowo, można rozważyć zastosowanie folii przeciwsłonecznych na szyby, które odbijają część promieniowania cieplnego. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń, otwierając okna w chłodniejszych porach dnia, takich jak wczesny ranek lub wieczór, aby umożliwić cyrkulację powietrza i usunięcie nagromadzonego ciepła.

Zrób to z oknami zanim nadejdą upały

Jak przestawić okno z trybu zimowego na letni? Kluczowe różnice między ustawieniami

Zanim przejdziemy do instrukcji, warto zrozumieć, jak działają te regulacje. Za szczelność okna odpowiada niewielki element w kształcie rolki lub mimośrodu, znajdujący się na bocznej krawędzi skrzydła okiennego, po stronie klamki. Jego pozycja decyduje o sile docisku skrzydła do ramy okna. Zaleca się dostosowywanie tego ustawienia do aktualnych warunków pogodowych i pory roku.

W trybie zimowym rolka dociskowa powinna być ustawiona tak, aby skrzydło mocno przylegało do uszczelek. Zapewnia to doskonałą izolację termiczną w chłodniejszych miesiącach, chroniąc przed zimnem, przeciągami i wilgocią.

W trybie letnim docisk powinien być lżejszy. Umożliwia to subtelny przepływ powietrza, poprawiając wentylację pomieszczeń i zmniejszając zużycie uszczelek pod wpływem wysokich temperatur.

Teraz, gdy zbliża się lato, warto już teraz zmienić ustawienia w swoich oknach. Jest to czynność na tyle prosta, że nie wymaga pomocy specjalisty. Potrzebny będzie jedynie płaski śrubokręt lub klucz imbusowy, za pomocą którego należy obrócić rolkę zazwyczaj o 90 stopni. Niektóre okucia posiadają oznaczenia ułatwiające regulację, takie jak "+" i "-". Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie typy okien mają możliwość zmiany trybu – dotyczy to głównie nowszych modeli z regulowanym okuciem. Mimo że nie jest to absolutnie konieczne dla każdego okna, regularne sprawdzanie i dostosowywanie tych ustawień co kilka miesięcy może przynieść wiele korzyści. Pozwala między innymi na optymalizację wentylacji mieszkania, , zapobieganie kondensacji wilgoci oraz przedłużenie żywotności uszczelek okiennych.