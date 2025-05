Od kiedy myję okna tym płynem są krystalicznie czyste i to bez smug. Rozcieńczam w wodzie i przecieram szyby. Mycie okien

Podlewaj tym fikusa 1. dnia miesiąca, a będzie rósł jak na drożdżach. To antidotum na gubienie liści. Domowy nawóz do fikusa

Mycie okien to pracochłonna czynność, którą często musimy wykonywać nawet kilka razy w ciągu roku. Czyste okna to priorytet w domowych porządkach, dlatego szukamy rozwiązań, które będą skuteczne i ułatwią tę czynność. Oczywiście kluczową zasadą podczas mycia okien bez smug jest wybór dobrego płynu. Ma on przede wszystkim usuwać z powierzchni szyb kurz, pył oraz inne zabrudzenia, ale także powinien mieć właściwości nabłyszczające, dzięki którym okna będą lśnić bez smug. I taki właśnie jest ten domowy płyn do mycia okien, którym od miesięcy zastępuję sklepowe detergenty. Przygotowuję go z dwóch składników, które na pewno większość z nas ma w swojej kuchni.

Domowy płyn do mycia okien. Jak go przygotować i stosować?

Domowy płyn do mycia okien przygotujesz z octu i wody. Choć wiadomo, że sam ocet ma nieprzyjemny zapach, to doskonale rozprawia się nawet z największymi zabrudzeniami i sprawia, że myte nim powierzchnie są lśniące. Dlatego warto go wykorzystać właśnie do mycia okien. Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:1. Możesz ten roztwór wlać do spryskiwacza i umyć nim szyby, jak zwykłym płynem. Ocet działa antybakteryjnie i rozpuszczająco, dzięki czemu skutecznie usunie z szyb tłuszcz i brud. Okna będą czyste i bez smug.

Sposób na mycie okien bez smug. Ważne zasady

Jeśli chcesz cieszyć się perfekcyjnie czystymi oknami bez smug, pamiętaj, aby nie myć ich w samo południe, kiedy pada na nie słońce. Płyn na rozgrzanych szybach szybko zasycha i zostawia nieestetyczne smugi. Ważna jest również kolejność czyszczenia. Jak myć okna? W pierwszej kolejności dokładnie wyczyść ramy okienne, następnie szyby, a na końcu parapety. Jeśli twoje szyby są bardzo brudne, to najpierw możesz je umyć wodą z płynem uniwersalnym. W ten sposób usuniesz kurz, pył i inne zanieczyszczenia. Podobnie postępuj w przypadku ram okiennych. Na koniec wytrzyj na sucho, jednak zamiast ręczników papierowych, zdecydowanie lepiej jest używać ściereczek z mikrofibry, gdyż nie pozostawiają one na szybach pyłku.

Mycie pożółkłych ram okiennych. Jak je wybielić?

Podczas mycia okien nie powinniśmy pomijać ich obramowań. W myciu ram okiennych warto wykorzystywać domowy sposoby, które będą o wiele bezpieczniejsze dla materiału, z którego zostały wykonane, a do tego znakomicie usuną z nich zabrudzenia. Potrzebujesz jedynie sody oczyszczonej i ciepłej wody. Rozpuść 5 łyżek sody w 2 litrach wody i starannie umyj swoje ramy okienne z PCV. Soda oczyszczona to nie tylko jeden z najpopularniejszych środków czyszczących, który bez problemu rozprawi się z kurzem i innymi zabrudzeniami, jakie pojawiają się na framugach okien. Ten proszek to przede wszystkim świetny wybielacz. Dlatego myj nim pożółkłe ramy okienne raz w miesiącu, a z czasem wybielisz je i będą wyglądać jak nowe.