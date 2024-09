Rozpuszczam 2 tabletki w ciepłej wodzie i myję okna. Lśnią bez smug niczym diament i to bez ściągaczki. Sposób na mycie okien

Rozpuszczam 2 tabletki w ciepłej wodzie i myję okna. Lśnią bez smug niczym diament

Mycie okien wbrew pozorom nie jest łatwym zadaniem. Każda pani domu wie, że okna należy myć tak, aby nie było widać na nich smug. A niestety czasami stosując nawet profesjonalne preparaty, na szklanych powierzchniach pojawiają się smugi i zacieki. Dlatego ja od miesięcy stosuję domowy płyn do mycia okien, który poleciła mi moja znajoma. Jak go przygotować? To proste - rozpuszczam 2 tabletki do zmywarki w 3 litrach ciepłej wody. Mieszam i przelewam do butelki z atomizerem. Następnie spryskuję brudne szyby i przecieram je ściereczką z mikrofibry do sucha. Moje okna jeszcze nigdy wcześniej nie były tak czyste. Lśnią niczym diament i nie widać na nich ani jednej smugi.

Jak myć okna, aby były bez smug? Ważne zasady

W pierwszej kolejności należy dokładnie umyć ramy okienne, następnie szyby, a na końcu parapety. Dzięki temu unikniesz zacieków na szybach. Jeśli szyby są naprawdę bardzo brudne, najpierw umyj je wodą z dodatkiem octu, dopiero potem można zastosować domowy płyn do mycia szyb. Stosujesz ręczniki papierowe do wycierania płynu z okien? Okazuje się, że to poważny błąd. Pozostawiają one na szybie widoczne paprochy, dlatego zdecydowanie lepiej sprawdzą się specjalne ściereczki z mikrofibry. Pamiętaj również o tym, że wybrać odpowiednią porę dnia na mycie okien. Specjaliści zdecydowanie odradzają, aby okna myć w samo południe, kiedy pada na nie słońce. Mocne słońce powoduje, że płyn na rozgrzanych szybach szybko zasycha i zostawia nieestetyczne smugi. Dlatego lepiej to robić z samego rana lub wieczorem.