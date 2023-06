Darmowa klimatyzacja w domu w kilka minut ochłodzi pokój. Potrzebujesz jedynie butelek i tektury. Sposób na upały

Jak ochłodzić mieszkanie w upalny dzień? Kilka wskazówek

Choć lato to zdecydowanie ulubiona pora roku wielu osób, to jednak wysokie temperatury potrafią dać w kość. Zwłaszcza jeśli spędzamy te dni w bloku w mieście. Wtedy każdy z nas szuka skutecznego sposobu, który pozwoli nam szybko ochłodzić mieszkanie. Po pierwsze mieszkanie najlepiej wietrzyć z samego rana lub wieczorem, natomiast w dzień staraj się zamykać okna, aby nie wpuszczać do pomieszczeń gorącego powietrza. Poza tym warto zasłonić okna, aby promienie słoneczne nie nagrzewały pokoju. Sprawdzą się tu rolety odbijające słońce lub grube, białe zasłony. Kolejną ważną zasadą, która pozwoli ochłodzić mieszkanie w czasie upału, jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza. W tym celu można rozwiesić wilgotne ręczniki. Oczywiście niezaprzeczalnie najlepszym sposobem na ochłodzenie mieszkania jest oczywiście klimatyzacja. Jednak jest to spory wydatek i nie każdy może sobie pozwolić na zamontowanie jej w swoim domu. Co wtedy? Tu pojawia się wyjątkowe rozwiązanie, czyli darmowa domowa klimatyzacja, którą każdy z nas może wykonać samodzielnie.

Darmowa klimatyzacja domowa. Potrzebujesz butelek i tektury

Jak zrobić darmową klimatyzację do domu? Potrzebujesz kilku butelek PET, kartonu odpowiadającego wielkości okna oraz nożyczek.

Wytnij z kartonu kształt odpowiadający wymiarom wnęki okiennej, na której będziemy montować domową klimatyzację. Rozplanuj na tekturze otwory o średnicy szyjki butelki. To w nie potem wsuniesz butelki plastikowe. Odetnij nożykiem dolne części butelek, tak aby pozostała jej część miała około kilkunastu centymetrów długości. W wyciętych otworach zamocuj butelki, wsuwając je szyjką do otworu i mocując z drugiej strony nakrętką z usuniętym wcześniej denkiem. Powstałą konstrukcję przyklej w otwartym oknie za pomocą taśmy. Szerokie części butelek powinny być skierowane na zewnątrz, najlepiej pod wiatr.

Jak działa taki darmowy eco-cooler? Podczas wlotu powietrza z otoczenia, jego ciśnienie rośnie, po czym, kiedy przechodzi przez szyjkę, zaczyna się rozprężać i w efekcie jego temperatura spada o kilka stopni.