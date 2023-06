i Autor: Shutterstock

Lato i upały w domu

Geniusz patent ochłodzenie mieszkania, kiedy za oknem 30 st. C. Niższa temperatura w pokoju bez klimatyzacji. Poczujesz ulgę w upalne dni

Choć większość osób z utęsknieniem wyczekiwała lata, to niestety wysokie temperatury potrafią dać w kość, zwłaszcza w mieście. Jak ochłodzić swoje mieszkanie, gdy nie mamy dostępu do klimatyzacji? Okazuje się, że to naprawdę proste, a ulgę poczujesz bardzo szybko. Poznaj świetny sposób na ochłodzenie mieszkania, dzięki któremu temperatura w pokoju obniży się o kilka stopni bez klimatyzacji.