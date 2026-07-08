Nie pij, tylko podlej petunie i bratki. Będą kwitnąć jak szalone aż do jesieni

KLJU
2026-07-08 9:45

Bratki i petunie to niezaprzeczalne hity balkonów, tarasów i przydomowych ogródków. Kuszą paletą barw i długim kwitnieniem, ale żeby naprawdę przyciągały wzrok, potrzebują odpowiedniej ręki. Poza systematycznym podlewaniem i usuwaniem suchych kwiatostanów konieczne jest też odżywianie. Co ciekawe, skuteczny nawóz zrobisz z produktu, który na co dzień trzymasz w kuchennej szafce.

  • Twoje balkonowe kwiaty potrzebują dodatkowego wsparcia, by wypuszczać pąki przez cały sezon.
  • Istnieje banalny i budżetowy sposób na odżywienie bratków i petunii, bez kupowania drogiej chemii w sklepie ogrodniczym.
  • Sprawdź, jaki kuchenny produkt odmieni wygląd twoich roślin, zapewniając im zachwycające kwiaty przez długie miesiące.

Wiosną i latem na balkonach i tarasach najczęściej królują bratki i petunie. Ich zaletą jest nie tylko piękny wygląd, ale też prosta uprawa, dzięki której nawet amatorzy mogą podziwiać gąszcz kwiatów. Żeby ten stan utrzymał się do późnej jesieni, konieczna jest odpowiednia rutyna pielęgnacyjna. Petunie uwielbiają słońce i domagają się sporej ilości wody, szczególnie gdy żar leje się z nieba. Bratki z kolei preferują chłodniejsze warunki, choć tak samo wymagają wilgotnej i luźnej ziemi. W przypadku obu tych roślin trzeba na bieżąco obrywać zwiędłe kwiatostany. W ten sposób nie tracą sił na wiązanie nasion, lecz skupiają energię na tworzeniu nowych pąków. Niezbędnym krokiem jest także odżywianie. Nie trzeba jednak od razu biec do sklepu po chemiczne mieszanki. Skuteczny nawóz przygotujesz we własnej kuchni z banalnie prostego składnika.

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Zwykła herbata jako domowy nawóz dla bratków i petunii

Tradycyjny napar z herbaty czarnej lub zielonej to świetne, łagodne wsparcie dla balkonowych roślin. Znajdziesz w nim nieduże dawki azotu i potasu, a także związki organiczne sprzyjające utrzymaniu lekko kwaśnego odczynu gleby. To właśnie w takim środowisku petunie i bratki najlepiej przyswajają wartości odżywcze z ziemi. Systematyczne podlewanie takim domowym nawozem wzmacnia liście i stymuluje rośliny do obfitego kwitnienia.

Samo przygotowanie takiej odżywki to bułka z masłem. Torebkę zwykłej czarnej lub zielonej herbaty zalewasz szklanką gorącej wody i parzysz przez trzy minuty. Gdy płyn wystygnie, mieszasz go ze zwykłą wodą w proporcji pół na pół. Zwróć uwagę, by wykorzystywać tylko herbaty bez cukru, owocowych dodatków czy sztucznych aromatów, ponieważ mogą one wyrządzić roślinom krzywdę.

Taką domową mieszanką najlepiej podlewać rośliny raz w tygodniu – wczesnym rankiem albo wieczorem. Taki zabieg uchroni wodę przed szybkim parowaniem, a mokre liście przed słońcem. Musisz jednak pamiętać, że domowe metody działają wolniej i delikatniej niż sztuczne nawozy mineralne, dlatego tylko systematyczność przyniesie pożądane efekty.

Naturalne patenty nie zastąpią w pełni profesjonalnej pielęgnacji, ale świetnie sprawdzą się jako tanie uzupełnienie rutyny. Jeśli połączysz odpowiednie stanowisko, regularne podlewanie i zasilanie herbacianym naparem, twoje balkonowe petunie i bratki będą zachwycać kolorem i bujnym kwitnieniem przez wiele tygodni.

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