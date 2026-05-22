Zapomnij o petuniach. Ta roślina to nowy hit na balkony. Jest piękna i znacznie bardziej odporna

Kapryśna letnia aura potrafi błyskawicznie zniszczyć delikatne kwiatostany popularnych petunii.

Miłośnicy zieleni coraz częściej rozglądają się za gatunkami, które lepiej znoszą trudne warunki.

Roślina znana jako "milion dzwonków" stanowi doskonałą alternatywę – zachwyca urodą, a przy tym wykazuje dużą odporność.

Bez wątpienia petunie należą do ścisłej czołówki najchętniej kupowanych roślin balkonowych. Bogactwo odmian i feeria barw pozwalają tworzyć zjawiskowe, kaskadowe kompozycje, które w sezonie letnim ożywiają tarasy. Trzeba jednak pamiętać, że uroda petunii idzie w parze z jej dużą wrażliwością. Gwałtowne wichury czy ulewne deszcze potrafią w mgnieniu oka zniszczyć misterne kwiatostany, pozbawiając roślinę całego uroku. Właśnie dlatego ogrodnicy zwrócili uwagę na gatunek, który wizualnie bardzo przypomina petunię. Posiada on jednak znacznie drobniejsze, gęsto ułożone kielichy, tworzące spektakularne kwiatowe dywany.

Kalibrachoa, czyli "milion dzwonków", to idealna alternatywa dla wrażliwych petunii

Rozwiązaniem dla osób poszukujących trwałych ozdób balkonowych jest kalibrachoa, w Polsce powszechnie nazywana "milionem dzwonków". Roślina ta doskonale sprawdza się w wiszących pojemnikach i podłużnych donicach, tworząc zwarte, niezwykle barwne kule. Estetyka to jednak zaledwie początek jej zalet. Prawdziwym sekretem rosnącego zainteresowania kalibrachoą jest jej wyjątkowa trwałość. Eksperci podkreślają, że gatunek ten wybacza więcej błędów pielęgnacyjnych i znacznie lepiej znosi załamania pogody niż tradycyjne petunie. Nawet po ulewnym deszczu jej drobne kwiatki szybko odzyskują nienaganny wygląd.

Warto również wspomnieć o niezwykle długim okresie kwitnienia. Przy odrobinie troski kalibrachoa będzie zdobić nasz taras od ostatnich dni wiosny aż do pierwszych jesiennych chłodów. Mając na uwadze wszystkie te atuty, nie dziwi fakt, że coraz więcej osób decyduje się zastąpić klasyczne, wymagające petunie właśnie tą efektowną, a zarazem mało kapryśną rośliną.

15

Quiz. Wiosna w PRL. Pamiętasz, jak wyglądała w tamtych czasach? Pytanie 1 z 12 Kiedy w PRL-u świętowano 1. dzień wiosny? 1 maja 21 marca 1 kwietnia Następne pytanie