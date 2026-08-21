Wetrzyj w brudne skarpetki, a po 15 minutach upierz je w pralce. Będą czyste i białe jak śnieg. Usunie plamy i je wybieli. Sposób na pranie białych skarpetek

Białe skarpetki szybko szarzeją, a tradycyjne pranie często nie radzi sobie z przywróceniem im idealnej bieli.

Odkryj rewolucyjny trik: wystarczy wetrzeć je w zabrudzenia, odczekać 15 minut, a potem uprać, by cieszyć się śnieżnobiałym efektem.

Poznaj inne, tanie i skuteczne metody, które bez drogich wybielaczy zapewnią Twoim skarpetkom nieskazitelną biel i ochronią tkaniny.

Wetrzyj w brudne skarpetki, a po 15 minutach upierz je w pralce. Będą czyste i białe jak śnieg

Na białych skarpetkach bardzo szybko uwidaczniają się wszelkie zabrudzenia i przebarwienia, a sama tkanina potrafi szarzeć. Czasami nawet pranie ich w standardowy sposób z dodatkiem proszku nie zdaje egzaminu i nie jest w stanie przywrócić im śnieżnobiałego koloru. Dlatego warto wiedzieć, jak prać białe skarpetki, aby wyglądały schludnie po praniu. Oczywiście można zastosować sklepowy wybielacz, jednak tu trzeba mieć na uwadze fakt, że częste używanie tego typu produktów osłabia tkaninę i przyczynia się do jej szybszego zużycia.W efekcie skarpetki będą się dziurawić. Dlatego zanim podejmiemy się tak radykalnego kroku, warto wypróbować domowy sposób na pranie białych skarpet z wykorzystaniem szarego mydła. Wetrzyj szare mydło w brudne skarpetki i po około 15 minutach wrzuć je do pralki. Po praniu będą czyste i białe jak śnieg.

Pranie białych skarpetek w pralce. Jak je wybielić?

Jasne skarpetki najlepiej jest prać w pralce na temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza i programie przeznaczonym do bawełnianych rzeczy. To gwarantuje, że naprawdę będą czyste. Do proszku do prania można dodać 1 łyżkę nadwęglanu sodu lub sody oczyszczonej, które dodatkowo wybielą tkaninę i ją zmiękczą. Nadwęglan sodu ma doskonałe właściwości czyszczące, wybielające i dezynfekujące.

Namaczanie skarpetek przed praniem w pralce. Sprytny trik

W sytuacji, gdy na białych skarpetkach zabrudzenia są na tyle uporczywe, że nie można ich usunąć podczas standardowego prania w pralce, warto zastosować ten skuteczny i do tego bardzo tani trik z namaczaniem. Wystarczy, że zaopatrzysz się w opakowanie sody oczyszczonej, które kosztuje około 3 zł. Do miski z ciepłą wodą wsyp opakowanie sody i namocz w niej białe skarpetki. Po około 30 minutach odsącz je z wody i upierz w pralce tak, jak zwykle. Soda oczyszczona doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia ze skarpet i zadziała na nie niczym wybielacz.

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