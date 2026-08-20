Wlej pół szklanki do prania zbitej poduszki. Stanie się puszysta jak chmurka. Rozpulchni wypełnienie i usunie roztocza. Sposób na pranie poduszki w pralce

Twoje poduszki tracą puszystość i zbierają niehigieniczne plamy? Regularne pranie to klucz do zdrowego snu i odświeżenia ich wyglądu.

Odkryj dwie sprytne, domowe metody, które skutecznie przywrócą im miękkość i czystość, eliminując roztocza i nieestetyczne zabrudzenia.

Poznaj tajne składniki i idealne ustawienia pralki, by Twoje poduszki były jak nowe – sprawdź, jak prać je prawidłowo krok po kroku!

Pranie poduszek w pralce przywróci im puszystość i czystość

Poduszki, z racji, że to na nich śpimy i kładziemy twarz, powinniśmy regularnie prać. To bardzo ważne, jeśli zależy Ci na zdrowym i higienicznym śnie. Jak często powinniśmy prać poduszkę? Należy to robić nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. W końcu to w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Co więcej - z czasem poduszki tracą swoją puszystość, a to odbija się na komforcie naszego snu. Wówczas zastanawiamy się, co zrobić, aby zbite poduszki odzyskały swoją dawną fakturę. Otóż nie każdy wie, że można to skutecznie zrobić podczas prania poduszek w pralce. I tu są dwie zasady, które wpłyną na miękkość wypełnienia. Pierwsza polega na wrzuceniu piłeczek tenisowych do bębna, a druga dotyczy dodania octu do prania.

Wlej pół szklanki do prania zbitej poduszki. Rozpulchni wypełnienie i usunie roztocza

Pranie poduszek z dodatkiem octu wspaniale wpłynie na ich puszystość i czystość. Włóż do pralki poduszki, ale tak, aby pozostawić między nimi przestrzeń. Do dozownika dodaj płyn do prania, z kolei zamiast płynu do płukania dodaj pół szklanki octu z kilkoma kroplami olejku eterycznego. Można również wsypać do bębna 3 łyżki sody oczyszczonej, która ma działanie wybielające, więc z łatwością usunie z poduszek wszelkie plamy.

Jak prać poduszki w pralce, aby były czyste i puszyste?

Pranie poduszek z wypełnieniem syntetycznym warto wykonywać w pralce, gdyż dzięki temu będziemy mieć pewność, że zostaną z niej usunięte wszelkie zabrudzenia, ale także i bakterie. Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata. W przypadku poduszki syntetycznej ustaw program do prania pościeli lub pranie delikatne. Należy także trzymać się zasady, aby temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza. Obroty nie powinny być wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Warto zrezygnować z proszku do prania na rzecz płynu do prania.

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