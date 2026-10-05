Zapomnij o chryzantemach na Wszystkich Świętych. Te kwiaty przetrwają nawet jesienne chłody

Zamiast tradycyjnych chryzantem, na grobach świetnie sprawdzą się inne rośliny, które są równie efektowne i bardzo trwałe.

Warto postawić na kwiaty, które długo kwitną, nie boją się niskich temperatur i nie wymagają skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych.

Dowiedz się, które jesienne kwiaty mogą skutecznie zastąpić klasyczne dekoracje i urozmaicić wygląd cmentarza.

Gdy zbliża się 1 listopada, stoiska przed cmentarzami toną w kolorowych kwiatach, z których większość to popularne chryzantemy. Jeśli szukasz mniej "oklepanego" rozwiązania, zwróć uwagę na astry jesienne, znane potocznie jako marcinki. Tworzą one bujne, gęste kępy złożone z drobnych, ale bardzo licznych kwiatuszków. Dostępne są w całej gamie kolorystycznej – od czystej bieli, przez subtelny róż, aż po intensywne fiolety, purpury i błękity. Dzięki takiej różnorodności łatwo skomponujesz z nich elegancką wiązankę. Ich wielkim atutem jest to, że kwitną aż do późnej jesieni, idealnie wpisując się w czas Wszystkich Świętych.

Astry jesienne to znakomita alternatywa dla chryzantem

Marcinki dają nam ogromny wybór dzięki wielu dostępnym odmianom. Te niskie doskonale sprawdzają się w eleganckich donicach, stanowiąc wyrazisty i kolorowy akcent na płycie nagrobnej. Wyższe okazy to z kolei świetny materiał do nasadzeń w gruncie, jeśli wokół pomnika mamy odpowiednią rabatkę. Właśnie dlatego te urokliwe rośliny zyskują coraz większą popularność jako zamiennik tradycyjnych dekoracji.

Marcinki nie sprawią kłopotów w uprawie

Kluczową zaletą marcinków jest fakt, iż nie są zbyt wymagające w uprawie. Najlepiej czują się w miejscach dobrze nasłonecznionych, posadzone w przepuszczalnej ziemi, w której nie stoją kałuże wody. Najważniejszym zadaniem jest ich podlewanie – zwłaszcza gdy jesień bywa sucha, nie możemy doprowadzić do całkowitego wyschnięcia podłoża. Nie musimy jednak robić tego codziennie; zdecydowanie lepiej jest nawadniać roślinę rzadziej, za to konkretną porcją wody. Co niezwykle istotne w naszych warunkach, astry świetnie radzą sobie z jesiennymi przymrozkami, zachowując swój urok mimo spadku temperatur.

Dlatego, jeśli masz dość powtarzalności i pragniesz czegoś nowego zamiast chryzantem, marcinki będą strzałem w dziesiątkę. Barwne, mrozoodporne, długo kwitnące i przede wszystkim bezproblemowe – idealne na listopadowe dni na cmentarzu.

Kwiaty, które pierwsze należy wyrzucić z cmentarzy

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