Te chryzantemy przetrwają na grobie najdłużej. Na to zwróć uwagę podczas zakupu

Tradycyjnie to chryzantemy są główną ozdobą nagrobków w dniu Wszystkich Świętych.

Żeby jednak roślina cieszyła oko przez dłuższy czas, konieczna jest znajomość poszczególnych gatunków i wnikliwa ocena jej stanu jeszcze w miejscu zakupu.

Podpowiadamy, co jest kluczowe przy wyborze tych jesiennych kwiatów, by wytrzymały na cmentarzu nawet przez kilkanaście dni.

Kupując chryzantemy, nie powinniśmy sugerować się tylko i wyłącznie ich barwą czy okazałością pąków. Kluczową rolę odgrywa tu ogólny stan rośliny, jej konkretna odmiana oraz warunki, w jakich rosła. Jeśli zależy nam na tym, by stroik nagrobny służył jak najdłużej, musimy pochylić się nad kilkoma istotnymi kwestiami.

Wybór chryzantem na Wszystkich Świętych

Jeśli zależy nam na trwałości, naszym pierwszym wyborem powinny być chryzantemy drobnokwiatowe. Zdecydowanie lepiej tolerują one spadki temperatur i opady, a ich niewielkie koszyczki dłużej wyglądają świeżo. Niezłym wariantem są też chryzantemy o średniej wielkości kwiatach. Znoszą one typową, jesienną słotę, ale przy mrozach będą potrzebowały dodatkowego zabezpieczenia. Najmniej praktyczne okazują się odmiany o wielkich kwiatostanach – choć przyciągają wzrok, to najszybciej ulegają uszkodzeniom pod wpływem niskich temperatur.

Chryzantemy w doniczkach czy cięte?

Biorąc pod uwagę żywotność, zdecydowanie lepiej postawić na roślinę w donicy. Takie okazy mają przewagę nad kwiatami ciętymi, bo ziemia w pojemniku magazynuje wodę, a wykształcony system korzeniowy chroni przed niesprzyjającą aurą. Krótko mówiąc: najlepsza chryzantema na cmentarz to roślina silna, o jędrnych łodygach i liściach i dopiero zaczynająca kwitnienie. W przypadku jesiennych chłodów najbezpieczniej wybrać odmiany drobnokwiatowe posadzone w doniczkach. Ze względu na zmienną, listopadową pogodę, to właśnie one dają największą gwarancję długotrwałej dekoracji nagrobka.

Stan rośliny a żywotność chryzantem

Wybór odpowiedniej odmiany to zaledwie połowa sukcesu. Zanim zabierzemy roślinę na cmentarz, musimy się jej dobrze przyjrzeć. Chcąc, by kwiaty prezentowały się nienagannie przez długi czas, musimy sprawdzić, na jakim etapie rozwoju są pąki. Najlepiej wybierać te okazy, które dopiero zaczynają rozkwitać. Dzięki temu chryzantema będzie mogła powoli otwierać kolejne pąki, zachowując świeży wygląd. Kluczowy jest też stan liści i samych łodyg. Roślina w dobrej kondycji charakteryzuje się grubymi, sztywnymi pędami i ciemnozielonymi liśćmi. Żółte liście, wiotkość łudyg czy oznaki więdnięcia to sygnał, że chryzantema szybko straci swój urok.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

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