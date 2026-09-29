Dzień Chłopaka 2026. Prezenty, które nie skończą w szufladzie. Zapomnij o nudnych gadżetach

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-29 11:57

Co kupić chłopakowi, który twierdzi, że ma już wszystko i niczego mu nie brakuje? Poszukiwania wyjątkowego prezentu nie muszą sprowadzać się do przeglądania półek z kolejnymi nieprzydatnymi przedmiotami. Dzień Chłopaka to idealny moment, by postawić na upominek skrojony pod zainteresowania, codzienne nawyki lub wspólnie spędzony czas. Opcji jest znacznie więcej, niż przypuszczasz.

Młody mężczyzna z zarostem patrzy w obiektyw. O pomysłach na prezent na Dzień Chłopaka przeczytasz na SE.
Autor: Julia Mościńska/ Canva.com
  • Dobry prezent nie musi być duży ani drogi, żeby sprawić przyjemność.
  • Warto szukać pomysłów, które pasują do stylu życia i tego, co obdarowany naprawdę lubi.
  • Czasem zamiast kolejnej rzeczy lepiej podarować okazję do spędzenia czasu razem.
  • Najbardziej trafione upominki często wynikają z drobnych obserwacji i znajomości codziennych potrzeb drugiej osoby.

Pomysły na prezent na Dzień Chłopaka

Najłatwiej trafić w dziesiątkę, nawiązując do pasji obdarowywanego. Jeśli jego konikiem jest motoryzacja, warto rozważyć zakup wysokiej klasy akcesoriów do samochodu, które z pewnością go ucieszą. Z kolei dla miłośnika kulinariów niebanalny sprzęt kuchenny będzie strzałem w dziesiątkę, zdecydowanie przewyższającym przypadkowy gadżet. Analogicznie można podejść do zainteresowań sportowych, muzycznych, gamingowych czy podróżniczych, dopasowując upominek do konkretnego hobby.

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Trafionym wyborem są również przedmioty codziennego użytku, ale w nieco bardziej unikalnym wydaniu. Porządny portfel, wysokiej jakości słuchawki, funkcjonalny termos, a także skórzany pasek czy praktyczny organizer to prezenty, z których chłopak będzie chętnie i często korzystał w swoim codziennym życiu.

Prezenty na Dzień Chłopaka 2026 - postaw na przeżycia

Kiedy brakuje pomysłu na materialny upominek, warto pójść w zupełnie inną stronę. Bilety na wyczekiwany koncert lub mecz, emocjonująca jazda na gokartach, wizyta na torze wyścigowym, a także udział w degustacji, zabawa w escape roomie czy krótki wyjazd za miasto to przeżycia, które na długo zapiszą się w jego pamięci, w przeciwieństwie do kolejnego zbędnego gadżetu.

Atrakcyjnym rozwiązaniem jest także zestawienie drobnego upominku z jakimś wydarzeniem. Do paczki wyśmienitej kawy możesz dołączyć zaproszenie na wspólny poranny posiłek, a nową książkę wzbogacić o wejściówki do kina. Z kolei drobiazg związany z jego pasją świetnie uzupełni zaplanowany wspólnie, pełen atrakcji dzień.

Kluczem do sukcesu jest unikanie kupowania prezentów z poczucia obowiązku. Nawet skromny i tani podarunek potrafi wywołać uśmiech, o ile jest dowodem na to, że doskonale orientujesz się w gustach i charakterze obdarowywanego mężczyzny.

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