Wrzuć do wiadra i zalej tym trawnik w październiku. W 2027 roku trawa będzie gęsta i zielona. Jesienne nawożenie trawnika

Jesień to decydujący moment, aby odpowiednio zadbać o trawnik, gwarantując jego bujny i zielony wygląd już na wiosnę.

Zrezygnuj z nawozów azotowych na rzecz potasowo-fosforowych, które wzmocnią korzenie i zwiększą odporność trawy na zimowe warunki.

Poznaj tajniki jesiennego nawożenia, w tym naturalną mączkę bazaltową, aby uniknąć błędów i cieszyć się idealnym trawnikiem.

Jesienne nawożenie trawnika. Zrób to teraz, aby na wiosnę mieć zieloną trawę

Każdy posiadacz działki oraz przydomowego ogródka wie, że utrzymanie gęstego i zielonego trawnika wymaga wiele pracy i wysiłku. Wbrew pozorom trawa nie rośnie sama z siebie, a brak odpowiedniej pielęgnacji sprawia, że źdźbła marnieją i są wypierane przed mech oraz chwasty. Trawnik, podobnie jak krzewy kwitnące oraz owocowe, wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, które wzmacniają korzenie oraz stymulują procesy wzrostu. Aby mieć gęsty i zielony trawnik trzeba pamiętać o wertykulacji, aeracji oraz koszeniu. Jesień to czas przygotowań do zimy, w którym trzeba zadbać o jak najlepszą kondycję rośliny przed zmianami w pogodzie.

W październiku powinno się przeprowadzić ostatnie w sezonie nawożenie. Jak w przypadku innych roślin o tej porze rezygnuje się z nawozów azotowych, na rzecz potasowo-fosforowych. Azot sztucznie przedłuża sezon wegetacji i prowadzi do niepotrzebnej o tej porze roku rozrostu masy zielone. Potas i fosfor z kolei wzmacniają układ korzeniowy, zwiększają odporność trawy na działanie warunków atmosferycznych oraz chronią przed atakami chorób grzybowych. Nawożenie potasem oraz fosforem jesienią przekłada się także na kolejny rok. Prawidłowa podaż tychże pierwiastków sprawia, że wiosną trawa jest w wyraźnie lepszej kondycji i szybciej rozpoczyna wzrost w nowym sezonie.

Najlepszy okres na ostatnie nawożenie trawnika trwa od września do drugiej połowy października. Jednym z najczęściej polecanych jesiennych nawozów do trawnika jest mączka bazaltowa. To naturalna odżywka powstała ze zmielonej skały wulkanicznej. Działa ona niczym długoterminowy ulepszacz gleby i sprawia, że trawnik lepiej znosi zimą. Dzięki zawartości krzemionki mączka bazaltowa sprawia, że trawnik zyskuje większą odporność na ataki chorób grzybowych, a także uodparnia się na deptanie w czasie mrozów. Mączka bazaltowa poprawia strukturę gleby i wspomaga utrzymanie wilgoci w ziemi. Jest całkowicie bezpieczna dla gleby i nie powoduje wysokiego ryzyka przenawożenia. Mączka bazaltowa dostępna jest w formie sproszkowanego nawozu. Wystarczy, że jesienią obficie posypiesz nią trawnik i gotowe. Około 20 kilogramy nawozy starczą na 50 metrów kwadratowych trawnika.

Co zrobić z opadłymi liśćmi na trawniku?

Jesienią wiele osób zastanawia się, czy trzeba regularnie grabić i usuwać opadłe liście i inne resztki organiczne z trawnika. Zbyt gruba warstwa resztek organicznych może ograniczać dostęp do światła słonecznego oraz powietrza. Może także prowadzić do namnażania się grzybów oraz pleśni pod jej powierzchnią. Duże zwały liści warto regularnie grabić. Niewielka liczba liści może jednak pozytywnie zadziałać na powierzchnię trawnika. Działa ona wtedy niczym naturalny nawóz i tworzy cienką warstwę ochronną nad trawnikiem.

Jesienne nawożenie to tylko jeden z elementów kompleksowej pielęgnacji trawnika przed zimą. Warto również wykonać ostatnie koszenie na wysokości około 4-5 cm, aby trawa nie była zbyt długa, ani zbyt krótka na zimę. Przed nadejściem mrozów należy także opróżnić i zabezpieczyć systemy nawadniające oraz dokładnie oczyścić trawnik z wszelkich resztek roślinnych, które mogłyby sprzyjać rozwojowi chorób.

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