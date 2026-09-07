Ostatni dzwonek, aby rozsypać to po trawniku. Nie tylko odżywisz i wzmocnisz trawę przed zimą, ale dodatkowo sprawisz, że mech w przyszłym roku nie będzie rósł

Jesień to kluczowy czas dla trawnika; regeneracja po lecie jest niezbędna, by przetrwał zimę i bujnie rósł wiosną.

Domowy nawóz wzmocni darń, zwiększy odporność na choroby i mech, utrzymując zieleń do przymrozków.

Sprawdź, jak prosto zastosować ten ekologiczny nawóz, by Twój trawnik zachwycał kondycją przez cały rok!

Dlaczego warto nawozić trawnik jesienią?

Początek jesieni to kluczowy okres w pielęgnacji ogrodu. Powoli kończy się okres wegetacji, a co za tym idzie wiele krzewów kończy kwitnienie i owocowanie. W przypadku roślin jednoczonych we wrześniu zaczyna się ich wykopywanie i przekopywanie grządek. To także czas wysiewu poplonu. Dla roślin wieloletnich początek jesieni oznacza ostatnie w sezonie nawożenie, które wzmacnia odporność krzewów, a także sprawia, że lepiej znoszą one zimę, a wiosną szybciej rozpoczynają kolejny sezon wegetacji.

Również trawnik potrzebuje jesiennej pielęgnacji. Wrzesień to rewelacyjny czas na wzmacniające nawożenie. Darń po lecie często jest osłabiona i potrzebuje regeneracji. Upały, czasowe przestoje w podlewaniu oraz silne promienie słoneczne mogły poparzyć trawę i sprawić, że w wielu miejscach pojawiły się suche placki. Jesienne nawożenie wzmacnia i poprawia sprężystość źdźbeł i stymuluje ich wzrost, również jesienią. Dodatkowo wspiera on regenerację i zwiększa odporność trawnika na działanie warunków atmosferycznych. Ma to duże znaczenie w kontekście jesiennej pogody. Wilgoć i coraz niższe temperatury mogą bowiem okazać się trudne dla darni. Stosowanie jesiennych nawozów nie tylko stymuluje i poprawia wzrost trawy i zwiększa jej zdolności adaptacyjne zimą, ale również sprawia, że w kolejnym sezonie darń rośnie szybciej i jest silniejsza. To z kolei ogranicza ryzyka rozrostu mchu oraz chwastów w podłożu.

Czas na ostatnie nawożenie w sezonie! Rozsyp to po trawniku we wrześniu, a trawa będzie zielona aż do przymrozków

We wrześniu jednym z najczęściej polecanych nawozów do trawnika jest mączka bazaltowa. To naturalna odżywka powstała ze sproszkowanej skały wulkanicznej. Jest ona bogata w w wiele cennych dla roślin składników odżywczych. Zawiera między innymi potas, magnez oraz fosfor. Pierwiastki te wzmacniają odporność trawnika i chronią darń przed chorobami. W wilgotnym, jesiennym okresie ma to kluczowe znaczenie, ponieważ jest to szczy sezonu chorób grzybowych. Nawożenie mączką bazaltową wzmacnia i pogrubia system korzeniowy, dzięki czemu trawa w dobrej kondycji wzrasta aż do pierwszych przymrozków. Dodatkowo odkwasza ona glebę, co ogranicza rozrost mchu. Co ważne, mączka bazaltowa nie zawiera azotu. Składnik ten choć stanowi podstawę wiosennych nawozów, jesienią nie jest zalecany. Sztucznie stymuluje on do nadmiernego wzrostu i wydłuża okres wegetacji. Jesienne nawożenie roślin azotem może je osłabić i sprawić, że nie zdążą przygotować się one do nadchodzącej zimy. Przy zastosowaniu mączki bazaltowej nie ma takiego ryzyka.

Jak nawozić trawnik mączką bazaltową?

Zanim zabierzesz się na nawożenie właściwe przygotuj trawnik. Profesjonalni ogrodnicy zalecają wykonanie aeracji albo wertykulacji. Czynności te sprawią, że zastosowany później nawóz zostanie lepiej rozprowadzony i dostanie się do głębszych warstw gleby. W następnym kroku obficie rozsyp mączkę bazaltową po całej powierzchni trawnika i równomiernie podlej całość wodą. Dzięki temu pyłowa formuła mączki lepiej osiądzie na podłożu i zostanie przez nie wchłonięta. Nawóz stosuj aż do października. Dzięki temu trawa lepiej przetrwa jesień i zimą, a wiosną szybciej rozpocznie okres wzrostu.

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