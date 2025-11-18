Masz czas do 30 listopada, aby wzmocnić trawnik na zimę. Pokrój i zalej gorącą wodą, a uzyskasz ochronny nawóz do trawy na mrozy. Wiosną będzie gęsta niczym dywan. Jesienne nawożenie trawnika Katarzyna Kustra 12:26 Przed zimą warto wzmocnić trawnik w swoim ogrodzie, aby przetrwał nawet najtrudniejsze warunki atmosferyczne, a wiosną zagęścił się i zazielenił. Dlatego posiadaczu trawnika masz czas mniej więcej do 30 listopada, aby wykonać jesienne nawożenie trawnika. Pokrój ten składnik, zalej go gorąca wodą, a za 2 dni uzyskasz ochronny nawóz do trawy. Podziel się Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim! i Autor: Sachko/ Getty Images Kiedy ostatni raz kosić trawę przed zimą

Masz czas do 30 listopada, aby wzmocnić trawnik na zimę

Jesień to tak naprawdę ostatni moment, aby zadbać o trawnik w swoim ogrodzie przed nadejściem zimy i co za tym idzie - niesprzyjającymi warunkami pogodowymi dla większości roślin, w tym także i naszej trawy. Niektóre zabiegi pielęgnacyjne trawnika trzeba wykonać jeszcze przed przymrozkami. Chodzi tu między innymi o jesienne nawożenie trawnika. W ten sposób dostarczymy jej niezbędnych składników odżywczych, które ją wzmocnią i sprawią, że wiosną zagęści się i zazieleni. Przed zimą potrzebuje ona przede wszystkim fosforu i potasu, które wspierają rozwój systemu korzeniowego i lepszego krzewienia. Otóż zwarta murawa w lepszej kondycji przetrwa zimę i będzie bardziej odporna na pleśń śniegową, przemarzanie i suszę. Z kolei nawóz do trawnika na jesień nie powinien zawierać azotu, który jest odpowiedzialny za wzrost, a przed zimą jest on niewskazany, ponieważ świeże źdźbła często są atakowane przez choroby i są wrażliwe na mróz. Dlatego masz czas do 30 listopada, aby przeprowadzić jesienne nawożenie swojego trawnika i wzmocnić go na zimę.

Jesienny nawóz do trawnika. Ochroni go przed mrozem i wilgocią

Jak już wspomniałam taki jesienny nawóz do trawnika powinien być bogaty w potas i fosfor, które są pierwiastkami niezwykle wzmacniającymi kondycję roślin. Jest to szczególnie ważne przed zimą, kiedy to większość z nich przechodzi w stan spoczynku. Taką odżywkę można przygotować samodzielnie. Jednym z najlepszych nawozów do trawy jest domowy wyciąg ze skórek bananów. Wykorzystanie skórek banana jako nawozu do trawnika to naturalny i ekologiczny sposób na wzbogacenie gleby w składniki odżywcze. Są one bogate w potas, fosfor i magnez, które są kluczowe dla dobrej kondycji trawy. Jak przygotować ten domowy nawóz do trawnika na jesień?

Domowy nawóz do trawnika ze skórek banana. Przepis i stosowanie

Przygotowanie domowego nawozu do trawnika na bazie skórek banana jest naprawdę proste. Pokrój kilka skórek banana i włóż je do wiadra z wodą. Zachowaj proporcje 4-5 skórek na 4 litry wody. Pozostaw na kilka dni 2 dni do namoczenia. Przecedź skórki i podlej powstałym wyciągiem swój trawnik. Taki zabieg należy wykonać najpóźniej do 30 listopada.