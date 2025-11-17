Tego potrzebuje twój marniejący storczyk jesienią. Zrób to z doniczką jeszcze dziś, a za kilka dni roślina wspaniale odbije i bujnie zakwitnie. Przesadzanie storczyka

Twój storczyk marnieje jesienią i nie wiesz, co robić?

Główną przyczyną może być przelanie – sprawdź korzenie i przygotuj się na ratunkowe przesadzanie.

Dowiedz się, jak krok po kroku uratować roślinę, by znów cieszyła oko pięknymi kwiatami!

Tego potrzebuje twój marniejący storczyk jesienią. Zrób to z doniczką jeszcze dziś

Marniejący storczyk to poważne zmartwienie każdej jego posiadaczki. Panie często dwoją się i troją, aby odpowiednio pielęgnować storczyki, a te odwdzięczają im się spektakularnymi kolorowymi kwiatami, które przepięknie zdobią wnętrza mieszkania. Bywa czasem też tak, że możemy poświecić pielęgnacji storczyka naprawdę mnóstwo czasu i energii, a on jak na złość nie wypuszcza nowych pąków. Co więcej - czasami storczyk z różnych przyczyn zaczyna marnieć. I wcale nie musi to wynikać z niewystarczającego odżywienia rośliny. Problem z marniejącym storczykiem pojawia się najczęściej w okresie jesiennym i jest on związany z nieodpowiednią pielęgnacją tego delikatnego i wrażliwego na zmiany kwiatu. Otóż niewielu posiadaczy tej rośliny jesienią ogranicza jej podlewanie, a z racji zupełnie innych warunków atmosferycznych w tym okresie rośliny nie wymagają tak obfitego nawadniania jak latem. I w tym tkwi cały błąd, przez który storczyk nie kwitnie i wręcz słabnie w oczach - przelanie go. Wówczas należy go szybko przesadzić. Ten zabieg może ocalić storczyka i pozwolić mu znów pięknie kwitnąć.

Jak przesadzić marniejącego storczyka, aby znów pięknie zakwitł?

W pierwszej kolejności, gdy zauważysz, że Twój storczyk marnieje, to sprawdź stan jego korzeni. Być może został przelany? Wówczas należy przesadzić roślinę do podłoża wyjątkowo chłonnego, a zarazem przepuszczalnego. Najpierw delikatnie wyjmij roślinę z doniczki i przytnij ostrym nożykiem suche korzenie. Oczyść je dobrze z ziemi (możesz użyć pędzla malarskiego) i przyjrzyj się, czy niektóre z nich nie obumarły. Wówczas konieczne jej obcięcie tych części korzenia za pomocą ostrego noża. W nowej i przeźroczystej doniczce należy przygotować specjalny drenaż z kory oraz węgla aktywnego. Potem przesadź swojego storczyka i przysyp jego korzenie odpowiednią ziemią.