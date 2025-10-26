Zalej wodą i odstaw na 1 dzień. Ta odżywka pobudzi Twojego storczyka w okresie zimowym. Marniejący kwiat odzyska piękny wygląd. Pielęgnacja storczyków

Storczyki, zwłaszcza popularny Phalaenopsis, wymagają specjalnej pielęgnacji jesienią i zimą, w tym rzadszego podlewania i odpowiedniej temperatury.

Domowa odżywka z łupin cebuli, bogata w potas i wapń, może wzmocnić korzenie, stymulować kwitnienie i chronić storczyki przed chorobami.

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza jest kluczowe dla storczyków zimą; suche powietrze prowadzi do usychania rośliny.

Dowiedz się, jak proste triki z cebulą i wodą mogą sprawić, że Twoje storczyki zakwitną bujnie, nawet w środku zimy!

Storczyki jesienią i zimą wymagają szczególnego podejścia. Niektóre gatunki orchidei mogą zakwitać w tym okresie. Wśród najpopularniejszych odmian storczyków kwitnących jesienią i zimą jest Phalaenopsis. To jedna z najczęściej spotykanych odmian storczyków w polskich domach. Cechuje się ona falistymi kwiatami w różnych kolorach. W okresie kwitnienia storczyki Phalaenopsis należy rzadziej podlewać. Należy to robić, gdy podłoże w doniczce jest przesuszone. Kwiat powinien stać daleko od nagrzanych grzejników (suche powietrze źle wpływa na storczyki) w temperaturze około 18 stopni Celsjusza.

Zalej wodą, odczekaj dobę i podlewaj tym marniejące storczyki. Kwiaty zaczną rosnąć jak szalone

Odmiany storczyków kwitnące jesienią i zimą można w tym okresie nawozić. Eksperci wskazują, że odżywki należy stosować maksymalnie raz w tygodniu. Dzięki temu kwiat otrzyma wzmacniającą dawkę witamin minerałów bez ryzyka przenawożenia. Do podlewania storczyków możesz wykorzystać domową odżywka z łupin cebuli. Jej przygotowanie jest banalnie proste. Wystarczy, że obierzesz 3 duże cebule, a łupiny przełóż do dużego, szklanego słoika. Następnie zalejesz je litrem ciepłej wody i przykryjesz gazą. Tak przygotowany wywar należny odstawić na jedną dobę i następnego dnia rozcieńczyć w wodzie w proporcjach 1:5 i podlać nim storczyki. Odżywka z łupin cebuli zawiera miedzy innymi potas oraz wapń, które wzmacniają układ korzeniowy roślin i stymulują procesy kwitnienia. Dodatkowo działa ona przeciwbakteryjne chroniąc roślinę przed atakiem chorób oraz namnażaniem się bakterii oraz grzybów. Odżywka z łupin cebuli stymuluje rozwój nowych pędów storczyków i wzmacnia całą roślinę.

Najważniejszy zabieg pielęgnacyjny storczyków zimą. Bez tego kwiat zacznie usychać i marnieć

Storczyki naturalne pochodzą z deszczowych rejonów Azji. W domowej pielęgnacji należy zapewnić im odpowiedni poziom wilgoci. Jesienią i zimą, gdy sezon grzewczy trwa w najlepsze, może to być utrudnione. W tym czasie unikaj stawiania doniczek z kwiatami w pobliżu grzejników, a także regularnie zraszaj liście wodą. Używają do tego przegotowanej i odstanej wody, która zawiera mniej związków mineralnych odpowiedzialnych za powstawanie kamienia. Jeżeli chcesz nawilżyć powietrze w okolicy kwiatów możesz postawić miskę z wodą. Parująca woda będzie delikatnie i stopniowo nawilżać powietrze. Pamiętaj, że zbyt suche powietrze jest szkodliwe dla storczyków. W takich warunkach roślina zacznie usychać i marnieć.