Wystarczy, że raz w tygodniu podlejesz tym storczyka. Nawet marniejący i usychający kwiat odbije i zakwitnie. Jak uratowaś storczyka?

Dowiedz się, jak prawidłowo dbać o storczyki, by zapewnić im zdrowy wzrost i obfite kwitnienie.

Poznaj zaskakujące zastosowanie wody utlenionej w pielęgnacji storczyków, które chroni przed chorobami i stymuluje kwitnienie.

Odkryj domowy przepis na odżywkę z czosnku, która sprawi, że Twoje storczyki będą uginać się od kwiatów.

Chcesz, by Twoje storczyki kwitły jak nigdy dotąd? Sprawdź te proste i skuteczne metody!

Odmian storczyków jest około 40 tys. Niektóre z nich wolą stanowiska półcieniste, jak np. storczyki odmiany Phalaenopsis, a inne będą lepiej wzrastały w pełnym słońcu. Przed kupnem storczyka sprawdź kolor liści. Zdrowa orchidea posiada liście w kolorze ciemniej zieleni, na których mogą wystąpić przebarwienia. Jednak plamy w czarnym kolorze świadczą o chorobie grzybowej, a prześwity mogą być wynikiem infekcji wirusowej. Korzenie zdrowego storczyka powinny być zielonej lub zielono-szarej barwy. Nawadnianie orchidei to najważniejszy krok w jej pielęgnacji. Ich podlewanie wymaga specjalnego sposobu ponieważ w innym przypadku korzenie storczyka mogą zacząć gnić. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką - roślina sama pobierze tyle wody ile będzie potrzebowała w danym momencie.

Mieszam to z wodą i podlewam storczyki. Będą uginały się od kwiatów

Woda utleniona to świetny specyfik, który sprawdzi się nie tylko podczas dezynfekcji ran. Coraz częściej sięga się po nią w ogrodnictwie. Woda utleniona może być wykorzystywana jako środek zapobiegający chorobom roślin. Może ona chronić kwiat ogrodowe przed chorobami grzybowymi oraz przed bakteriami. Woda utleniona stosowana jako odżywka do roślin zapobiega gniciu korzeni, a także dotlenia liście i łodygi. Storczyki są jednymi z tych kwiatów, które lubią odżywkę z wody utlenionej. Szybciej i lepiej po niej rosną. Uwalniany przez wodę utlenioną tlen działa jak aeracja podłoża. Dodatkowo przyspiesza ona procesy kwitnienia oraz niszczy szkodliwe bakterie. Pamiętaj, by zawsze do roślin stosować rozcieńczony roztwór wody utlenionej. Do kwiatów polecana jest woda utleniona o stężeniu 3 proc. Wymieszaj niewielką ilość wody utlenionej z wodą w proporcjach 1:4. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj swoje storczyki raz na dwa tygodnie. Woda utleniona świetnie pobudzi je do wzrostu i przyspieszy kwitnienie. Warto wiedzieć, ze woda utleniona zapobiegnie także powstawaniu pleśni w doniczce i będzie przeciwdziałać rozwojowi bakterii oraz innych drobnoustrojów.

Domowa odżywka do storczyków

Aby pobudzić storczyk do kwitnienia sięgam po domową odżywkę. Działa ona niczym steryd i zapewnia roślinie potrzebne składniki mineralne. Raz w miesiącu podlewam storczyki samodzielnie przygotowaną odżywkę, a one bujnie kwitną. Ten sposób jeszcze nigdy mnie nie zawiódł. Aby przygotować odżywkę do storczyków potrzebujesz jedną główkę czosnku. Posiekaj ząbki czosnku na malutkie kawałeczki i zalej 1 l wody. Całość zakryj i odstaw w ciemnie miejsce na jedną dobę. Po tym czasie przecedź czosnek przez sito, a pozostała wodą podlej storczyki. Rób to raz w miesiącu, a szybko zauważysz pierwsze efekty. Odżywka z czosnku pobudzi rośliny do bujnego kwitnienia i sprawi, że storczyki zaczną wypuszczać nowe pędy. Czosnek w przyrodzie uważany jest za naturalny antybiotyk. Jego działanie przeciwbakteryjne i przeciwchorobowe sprawdzi się nie tylko u ludzi. Czosnek świetnie chroni rośliny przed chorobami i grzybami. W przypadku storczyków czosnek minimalizuje wystąpienie chorób wynikających ze złego podlewania.