Już 1 szklanka tego napoju sprawi, że żółkniejący storczyk znów się zazieleni i pojawią się nowe pąki. Tą odżywkę muszą znać wszyscy miłośnicy storczyków

Odkryj sekrety zimowej pielęgnacji storczyków, by cieszyć się ich kwitnieniem nawet w chłodne dni.

Dowiedz się, jak odpowiednie podłoże, stanowisko i nawilżanie wpływają na zdrowie i piękno Twoich kwiatów.

Poznaj domowe sposoby na odżywienie storczyków, takie jak czosnkowy nawóz czy syrop na pożółkłe liście, które sprawią, że Twoje rośliny odżyją!

Kolorowe, nieco orientalne kwiaty, które pojawiają się na pędach przez wiele lat. To jeden z sekretów popularności storczyków. W sklepach znajdziesz wiele odmian orchidei, które zachwycą każdego. Odmiany takie jak Phalaenopsis obsypują kwiatami nawet zimą i w tym okresie potrzebują dodatkowego wsparcia pielęgnacyjnego. Aby Twój storczyk obsypał kwiatami zimą musisz o niego odpowiednio zadbać. Kluczem zimowej pielęgnacji storczyków jest odpowiednie podłoże i stanowisko. Praktycznie każdy, kto choć raz miał w domu storczyki wie, że kwiaty te potrzebują przepuszczalnego podłoża z warstwą drenażu. Może to być kora, torf czy keramzyt. W okresie zimowym bardzo ważne jest również stanowisko. Storczyki, również odmiana Phalaenopsis potrzebują dużej wilgotności i światła. Należy unikać stawiania storczyków blisko nagrzanych grzejników oraz w miejscach, gdzie panują przeciągi. Jeżeli zmagasz się z przesuszonym powietrzem w domu zainwestuj w odpowiednie nawilżenie. Pamiętaj, aby regularnie zraszać liście storczyka i dostarczać w ten sposób potrzebną dawkę wodu. Aby storczyki zakwitły potrzebna jest również odpowiednia temperatura. Zimą powinna ona oscylować wokoło 20 stopni Celsjusza w ciągu dnia, w nocy może spać o kilka stopni.

Zmiksuj to w mikserze i podlewaj storczyki. Nawet marniejące kwiaty znów będę żywe i zaczną wypuszczać nowe paki

Do nawożenia storczyków możesz wykorzystać domowy nawóz z czosnku. To świetna alternatywa dla kupnych odżywek. Nawóz z czosnku nie tylko odżywia i wspomaga procesy kwitnienia, ale także także chroni przed rozwojem grzybów i pleśni w doniczce. Do przygotowania takiej odżywki potrzebujesz 4 dużych ząbków czosnku i wody. Czosnek rozgnieć, aby puścił on soki i zalej 1 litrem wody. Całość odstaw na 1 dobę i przecedź przez sito. Tak przygotowanym wywarem podlewaj storczyka raz w miesiącu.

Napar z czosnku może sprawdzić się także podczas przesadzania storczyków. Możesz zanurzyć korzenie rośliny w wywarze czosnku i wody na około 15 minut. Dzięki temu odkazisz korzenie, a kwiat może się lepiej przyjąć.

Odżywczy syrop na pożółkłe liście storczyków

Jednym z częstszych problemów w pielęgnacji storczyków są pożółkłe liście. Mogą one być zjawiskiem naturalnym wskazującym starzenie się rośliny lub wynikać z błędów pielęgnacyjnych takich jak: przelanie, nieodpowiednie oświetlenie oraz brak potrzebnych mikroelementów. Czasami w takim przypadku pomoże domowy syrop do roślin. Zrobisz go w kilka minut mieszając ze sobą sok z cytryny, 1 łyżkę cukry oraz 1 łyżeczkę miodu. Gdy wszystkie składniki się ze sobą połączą wetrzyj je w liście storczyka. Domowy syrop nawilży liście i pędy, a także sprawi, że zostaną one zregenerowane i odżywione.