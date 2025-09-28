Gdy temperatura spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza musisz to zrobić ze storczykiem. Podziękujesz sobie przez długie tygodnie. Pielęgnacja storczków, aby kwitły jak najpiękniej

Zimą storczyki często marnieją z powodu suchego powietrza, ale istnieje skuteczny sposób na ich nawodnienie, który nie polega na tradycyjnym podlewaniu.

Woda ryżowa to bogate źródło składników odżywczych, które wzmocnią korzenie Twojego storczyka i pobudzą go do kwitnienia.

Chcesz, aby Twój storczyk zawsze miał odpowiednią wilgotność i był zdrowy? Odkryj sprytny trik z filtrem do kawy!

Dowiedz się, jak prawidłowo dbać o storczyka zimą i uniknąć najczęstszych błędów, które mogą zaszkodzić jego kwitnieniu.

Jak podlewać marniejącego storczyka? Nigdy nie rób tego w ten sposób

Storczyki to przepięknie, długoletnie kwiaty doniczkowe, które świetnie sprawdzają się w polskich domach. Choć naturalnie pochodzą z Azji to na polskich parapetach radzą się równie dobrze. Niektóre odmiany storczyków kwitną przez cały rok, a inne zachwycają bujnym kwiatostanem przez wiele lat. Orchidee uchodzą za najlepsze kwiaty doniczkowe wręczane na prezent. Są stosunkowo łatwe w uprawie. Wymagają regularnego podlewania oraz nawożenia w sezonie wegetacji. Bywa, że zimą jest dla storczyka trudnym okresem i kwiaty zaczynają marnieć. Często usychają, a liście stają się żółte. W takim przypadku głównym winowajcą najczęściej jest suche powietrze. Nagrzane kaloryfery w sezonie grzewczym przesuszają powietrze w pomieszczeniach, co ma negatywny wpływ na kwiaty. Choć zimą storczyki można podlewać nieco rzadziej to nie można doprowadzić do przesuszenia ziemi. Najlepiej jest je nawadniać mniej więcej raz w tygodniu. Jeżeli jednak doszło do przesuszenia, to w takim przypadku ogrodnicy nie rekomendują podlewania ziemi w doniczce. O wiele lepszym pomysłem będzie wstawienie doniczki (bez podstawki) do miski z wodą na około 20 minut. Dzięki temu korzenie lepiej i szybciej wchłoną wodę. Unikniesz w ten sposób również ryzyka przelania i gnicia korzeni. Jest to bezpieczna metoda na podlewanie marniejącego storczyka. Pamiętaj, by podlewania roślin używać miękkiej, odstanej wody.

Jak pielęgnować storczyka zimą, aby pięknie kwitł?

W przypadku storczyków bardzo ważne jest uniknięcie przesuszenia. Dotyczy to nie tylko podlewania, ale również regularnego zraszania rośliny. Raz w tygodniu wstaw kwiat do wanny lub do zlewu i obficie spryskaj go wodą. Storczyki pochodzą z wilgotnego klimatu i suche powietrze im szkodzi. Niektórzy wskazują, że w sezonie zimowym możesz także włożyć kilka kostek lodu do doniczkowe że storczykiem. Lód będzie się stopniowo roztapiał dostarczając roślinie potrzebna ilość wody. Niska temperatura nie powinna wpływać na kondycję storczyka. Według badań metodą ta jest bezpieczna i skuteczna.

Większość Polaków stawia orchideę na parapecie, a to zimą może skutkować zniszczeniem storczyka. Kwiaty te lubią wilgotne powietrze i nie powinny stać blisko źródeł ciepła.

Czym podlewać storczyk jesienią i zimą?

Niektóre odmiany storczyków kwitną cały rok i mogą obsypać kwiatami nawet zimą. Do gatunków kwitnących całorocznych należy między innymi odmiana falenopsis znana także jako ćmówka. Aby storczyk zimą nie zaczął marnieć warto do odpowiednio podlewać. Woda z dodatkiem składniki odżywczych to świetna forma wspierania rośliny zimą. Do podlewania storczyków rewelacyjnie sprawdzi się woda ryżowa. To bogate źródło wielu cennych witamin i minerałów, które wpływają na kondycję roślin. Woda ryżowa jest bezpieczna dla storczyków, a ryzyko przenawożenia minimalne. Zawiera ona między innymi witaminy z grupy B, fosfor, magnez, żelazo oraz krzem. Substancje te wzmacniają system korzeniowy roślin oraz pobudzają do tworzenia się nowych pąków. Co ważne, woda ryżowa dodatkowo wspomaga prace baterii glebowych, które korzystnie działają na rośliny. Storczyki możesz podlewać wodą po gotowaniu ryżu. Ważne, by była ona jednak przestudzona oraz bez soli. Innym sposobem jest zalanie 1 litrem zimna wody 100 gramów ryżu i odczekanie kilku godzin. Tak przygotowaną mieszankę rozcieńczaj z wodą i podlewaj nią storczyka. Rób to raz na miesiąc, a Twój storczyk szybko stanie się silniejszy i ładniejszy.

Co zrobić z przelanym storczykiem?

Podlewając storczyki należy pamiętać, by ich nie przelać. Może to prowadzić do gnicia korzeni. Ogrodnicy wskazują, by podlewać storczyki raz w tygodniu. Nalej wody do doniczki, odczekaj chwilę, a następnie usuń nadmiar z podstawki. W ustaleniu częstotliwości podlewania storczyków może pomóc kolor ich korzeni. Jeżeli są zielone to możesz wstrzymać się z podlewaniem. Białe korzenie oznaczają, że trzeba podlewać kwiat. Do podlewania storczyków używaj odstanej wody. Zawiera ona mniej związków mineralnych odpowiadających za twardość wody. Jeżeli woda w kranie jest bardzo twarda to do podlewania warto ją przegotować i ostudzić.

Woda zbierająca się w podstawce doniczki to znak, że wody jest za dużo. Należy ją odlać, w innym przypadku można doprowadzić do gnicia korzeni. Jest świetny sposób, aby storczyk miał zawsze odpowiednią ilość. Wystarczy, że na dno doniczki włożysz filtr do kawy. Dzięki temu podłoże dłużej zatrzymuje wilgoć. Dodatkowo filtr do kawy działa jak naturalny drenaż zatrzymując drobne grudki oraz kamyczki. Filtr sprawi, że ziemia dłużej będzie wilgotna, co sprawi, że storczyk będzie miał regularny dostęp do potrzebnej mu wody.

Domowa odżywka do storczyka, która pobudza kwitnienie

W pielęgnacji storczyków sprawdzi się nie tylko filtr do kawy ale również same fusy. Są one świetną odżywką do wielu roślin. Bogate w azot bezpośrednio wpływają na procesy kwitnienia. tego typu odżywki należy stosować w okresie wegetacji roślin. Wystarczy, że wymieszasz około 5 łyżek fusów po kawie z przegotowaną wodą i raz w tygodniu będziesz tym podlewać storczyki. Fusy do kawy możesz również wysuszyć i wymieszać z wierzchnią warstwą ziemi. Stosowanie fusów z kawy w ogrodnictwie do stara metoda. Fusy do kawy rewelacyjnie spulchniają glebę oraz neutralizują wapń obecny w wodzie kranowej. Dodatkowo są one bogate w potas, miedź, azot i magnez. Składniki te ożywiają rośliny, wzmacniają ich system korzeniowy oraz przyspieszają proces wzrostu.

Co zrobić ze storczykiem przyniesionym ze sklepu?

Jeżeli Twój storczyk marnieje, gubi liście i nie chce kwitnąć to znak, że być może popełniłeś jeden z podstawowych błędów w pielęgnacji orchidei. Eksperci wskazują, że warunkiem koniecznym w pielęgnacji storczyków jest przesadzenie ich do razu po zakupie. Storczyk wymaga odpowiedniego podłoża i drenażu. Dzięki temu lepiej rośnie i kwitnie. Gdy mój mąż przynosi do domu storczyki, to od razu biorę się za ich przesadzanie. Delikatnie wyjmuję storczyka z doniczki. Szczególnie uważam na pędy i korzenie rośliny. Szczoteczką pozbywam się sklepowej ziemi z korzeni storczyka. Chore i przesuszone korzenie przycinam. W doniczce przygotowują drenaż z kory oraz węgla aktywnego i dopiero to zasypuję ziemią, do której przesadzam storczyka.