Przez cały listopad i grudzień podlewaj tym zamiokulkasa, a jego pożółkłe liście znów się zazielenią. Ten nawóz uratuje nawet najbardziej zniszczonego zamiokulkasa. Zimą każdy Polak ma to w domu

Zamiokulkas to roślina idealna dla zapominalskich, ale nawet on ma swoje wymagania – dowiedz się, jak uniknąć błędów w pielęgnacji.

Żółknące liście zamiokulkasa to często znak przelania, a nie niedoboru wody. Poznaj tajniki prawidłowego podlewania i nawożenia.

Chcesz, by Twój zamiokulkas przetrwał zimę i pięknie rósł? Odkryj sekret domowej odżywki z buraków!

Zamiokulkas nazywany jest rośliną "dla opornych". Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ogrodniczej i dobrze rośnie w różnych warunkach. Jako roślina doniczkową ceniony jest przede wszystkim dlatego, że dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu. Zamiokulkas bez problemu przetrwa Twój dwutygodniowy urlop.

Wiosną i latem zaleca się podlewanie zamiokulkasa raz na dwa tygodnie, zaś zimą nawet raz w miesiącu. Roślina to wiele gorzej, niż brak wody, znosi przelanie. Zbyt intensywne podlewanie może skutkować zgnilizna korzeni.

Dlaczego liście zamiokulkasa robią się żółte?

Choć żółknięcie liści kojarzyć się może zawierać niedoborem wody to w przypadku zamiokulkasa bywa odwrotnie. Za duża częstotliwość podlewania oraz zbierająca się woda w podstawie doniczki mogą doprowadzić do gnicia korzeni. W efekcie cała roślina zacznie obumierać.

Żółte liście zamiokulkasa mogą oznaczać również niedobory związane ze światłem. Kwiat ten najlepiej rośnie na stanowisku z rozproszonym światłem, bez bezpośrednich promieni słonecznych. Idealna temperatura dla zamiokulkasa to około 20-25 stopni Celsjusza latem i 16 stopni Celsjusza zimą. Warto pamiętać, że zamiokulkas bardzo źle znosi drastyczne spadki temperatur poniżej 5 stopni Celsjusza może całkowicie przestać rosnąć.

Domowa odżywka do nawożenia zamiokulkasa zimą. Uratuje nawet marniejący kwiat

Zimą możesz stymulować i wzmacniać zamiokulkasa wieloskładnikowymi nawozami. Dzięki temu roślina lepiej zniesie zimę i wiosną szybciej wejdzie w fazę wzrostu. Do zimowego nawożenia roślin doniczkowych warto wykorzystać to, co ma się pod ręką. O tej porze roku są to buraki. To właśnie z buraków przygotujesz odżywczy nawóz do zamiokulkasa.

Buraki zawierają wiele witamin takich jak: E,K,A oraz witamy z grupy B. Są także bogactwem minerałów takich jak: bor, fosforu, magnez oraz potas. Takie połączenie odżywia układ łodygowy roślin oraz wzmacnia korzenie. Potas oraz fosforu dodatkowo chronią zamiokulkasa przed chorobami oraz atakami szkodników. Jak przygotować odżywkę do kwiatów na bazie buraków? To bardzo proste, weź dwa duże, surowe buraki zetrzyj je lub zmiel i dodaj 1 litr odstanej wody. Całość dokładnie wymieszaj i pozostaw na kilka godzin, aby buraki puściły sok. Następnie całość przelej przez sito. Otrzymanym roztworem podlewaj zamiokulkasa raz na 2 tygodnie. Na jeden kwiat stosuj nie więcej niż pół szklanki wywaru. Taka odżywka sprawi, że Twój zamiokulkas odżyje i w dobrej kondycji doczeka się wiosny.