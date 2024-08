i Autor: Shutterstock

Pielęgnacja trawy

Rozsypuję na trawniku we wrześniu i go podlewam. Jest zielony i gęsty aż do zimy. Domowy nawóz do trawnika na jesień

Wiele osób zastanawia się jak pielęgnować trawnik we wrześniu., aby przygotować go na chłodniejsze dni i sprawić, że będzie gęsty i zielony aż do przymrozków. Tak naprawdę wystarczy, że rozsypiesz ten domowy nawóz do trawnika na jesień, który doskonale go wzmocni i uodporni na zmieniające się warunki atmosferyczne. Na koniec obficie podlej wodą i gotowe.