Zakrwawiony mężczyzna wtargnął na ambonę! Skandal podczas mszy świętej

- Trwał śpiew na zakończenie. Zszedłem do zakrystii. W tym czasie pewien pan podszedł do mikrofonu i zaczął mówić do niego różne rzeczy. Gdy to usłyszałem, wróciłem do prezbiterium i zacząłem go wyprowadzać. Miał zakrwawione ręce. Ubrudził obrus na ołtarzu i szaty liturgiczne – relacjonuje ks. ppłk Mariusz Antczak, proboszcz parafii św. Barbary w Gliwicach, cytowany przez „Dziennik Zachodni”.