Jesień to kluczowy czas dla ogrodu, zwłaszcza dla trawnika, który wymaga specjalnego przygotowania do zimy.

Prawidłowe nawożenie jesienne zwiększa odporność trawy na przymrozki i zapewnia jej bujny wzrost wiosną.

Zamiast azotu, postaw na potas i fosfor, a kompost okaże się niezastąpionym sprzymierzeńcem Twojego trawnika.

Dowiedz się, jak prawidłowo nawozić trawnik kompostem i dlaczego ostatnie koszenie jest tak ważne!

W październiku posyp tym trawnik. Dzięki temu trawa będzie odporna na przymrozki

Jesień to bardzo ważna pora w pielęgnacji ogrodu. To właśnie teraz należy przygotować krzewy i byliny do nadchodzącej zimy. Właściwe przygotowywania pomogą roślinom przetrwać zimę i wiosną ponownie zakwitnąć. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że jesienią należy nawozić i dbać o trawnik. Tylko tak przygotowana trawa będzie bardziej odporna na przymrozki i inne działania atmosferyczne. Jednym z ważniejszych zabiegów w jesiennej pielęgnacji trawnika jest nawożenie. Należy je przeprowadzać, gdy temperatury nie są bardzo niskie. Październik i początek listopada to ostatni dzwonek na jesienne nawożenie trawnika. Jesienne nawozy poprawiają odporność trawy oraz sprawiają, że będzie ona mniej podatna na niskie temperatury. O tej porze roku dobrze jest sięgnąć po nawozy zawierające jak najmniej azotu. Najlepiej, gdy mieszanki do nawożenie w ogóle nie posiadają azotu. Warto wybierać nawozy bogate potas i fosfor. Świetnym sposobem na jesienne nawożenie trawnika jest kompost. Zabezpiecza on glebę i poprawia warunki rozkrzewiania.

Jak nawozić trawnik kompostem?

Przygotuj rozdrobniony kompost i przesiej przez sito z dużymi oczkami. Na około 10 m2 trawnika potrzebujesz ok. 50 kg kompostu. Trawnik ogrodowy warto nawozić co roku. Dzięki temu trawa będzie odporna na przymrozki, a wiosną szybciej i bujniej wzrośnie. W sklepach możesz kupić gotowe mieszanki kompostu granulowanego, których stosowanie jest prostsze i szybsze.

Podczas jesiennych zabiegów pielęgnacyjnych na trawnik bardzo ważną czynnością jest także ostatnie koszenie. Więcej o tym, jak kosić trawę jesienią przeczytasz tutaj.