Gotuję 100 g w wodzie i podlewam skrzydłokwiat co 15 dni. Rośnie jak na drożdżach i obficie kwitnie. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Gotuję 100 g w wodzie i podlewam skrzydłokwiat co 15 dni. Rośnie jak na drożdżach

Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa obecna w wielu polskich domach. Nic dziwnego, gdyż stanowi on fantastyczną ozdobę pomieszczenia. Piękny biały kwiat otulają gęste, zielone liście. Co więcej, skrzydłokwiat jest znany również ze swoich właściwości oczyszczających powietrze, co jest przydatne zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Choć nie jest to roślina wymagająca w pielęgnacji, to jednak nie wolno zapominać, aby raz na jakiś czas dostarczyć jej wzmacniających składników odżywczych. W tym celu przygotowuję domową odżywkę do skrzydłokwiatu z ciecierzycy. Do garnka wsypuję 100 g ciecierzycy, zalewam ją 1 litrem wody i gotuję przez około 10 minut, Następnie wywar przecedzam, a gdy ostygnie, podlewam nim skrzydłokwiat. Te odżywkę do roślin doniczkowych można stosować co 15 dni. Dzięki niej mój skrzydłokwiat rośnie jak na drożdżach i bujnie kwitnie.

Domowa odżywka do skrzydłokwiatu. Właściwości

Ta domowa odżywka do skrzydłokwiatu przygotowana na bazie ciecierzycy to źródło wielu cennych składników odżywczych. Dostarczy roślinie azotu, fosforu, potasu, magnezu, boru i selenu. Substancje te pozytywnie wpłyną na kondycję skrzydłokwiatu: wzmocnią system korzeniowy, pobudzą do intensywnego wzrostu i obfitego kwitnienia.

Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Jak już wspomniałam, pielęgnacja skrzydłokwiatu nie jest skomplikowana i z pewnością poradzi sobie z nią każdy z nas. Jeśli zastanawiasz się, jak zadbać o skrzydłokwiat, aby zdrowo rósł, to pamiętaj o tych trzech podstawowych zasadach:

Postaw roślinę w miejscu niezbyt nasłonecznionym. Unikaj miejsc narażonych na przeciągi, bo skrzydłokwiat ich nie lubi. Podlewaj go systematycznie - gleba powinna być wilgotna, ale nie mokra.