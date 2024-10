Wykonaj ten zabieg na trawniku jeszcze w październiku. Wiosną murawa w Twoim ogrodzie będzie soczyście zielona. Pielęgnacja trawnika jesienią

Zamiast do kosza, wrzucam do storczyka. Kwitnie jak szalony, aż łodygi się uginają. Domowa odżywka do storczyka

Wykonaj ten zabieg na trawniku jeszcze w październiku. Wiosną murawa w ogrodzie będzie soczyście zielona

Jesień to ostatni moment na wzmocnienie trawy przed zimą i mrozami. W tym celu stosujemy nawozy do trawy będące źródłem fosforu i potasu, które wspierają rozwój systemu korzeniowego i lepszego krzewienia. Otóż zwarta murawa w lepszej kondycji przetrwa zimę i będzie bardziej odporna na pleśń śniegową, przemarzanie i suszę. Dlatego ogrodnicy polecają, aby wykonać jesienią jeden prosty, ale zarazem niezwykle skuteczny zabieg na trawniku, który sprawi, że wiosną będziemy mieć w ogrodzie soczyście zieloną murawę. Chodzi o ostatnie koszenie trawy. Kiedy powinno się je wykonać? Zgodnie z zaleceniami, najlepiej zrobić to jeszcze w październiku, zanim nadejdą mrozy. Jednak podczas ostatniego koszenia trawnika, należy przestrzegać kilku istotnych zasad.

Jak wykonać ostatnie koszenie trawy przed zimą?

Koszenie trawy jesienią jest niezwykle ważne w pielęgnacji trawnika. Otóż pozostawienie zbyt wysokich źdźbeł trawy na zimę mogłoby doprowadzić do przegnicia roślinności. Kiedy powinno się to robić? Termin ostatniego koszenia trawy przed zimą zależy w dużym stopniu od warunków pogodowych, jednak przyjęło się, że najlepiej wykonywać je w połowie października. Gdy temperatura oscyluje na poziomie 5 stopni Celsjusza, kosimy trawnik po raz ostatni przed zimą. W sytuacji, gdy jesień jest długa i ciepła (tak jak w tym roku), zabieg można ewentualnie przesunąć na początek listopada. Jak prawidłowo wykonać ostatnie koszenie trawnika przed zimą? Przede wszystkim zwróć uwagę na wysokość źdźbeł trawy - powinna wynosić około 4 cm. Pozwoli to na zgromadzenie składników pokarmowych w nasadach pędów niezbędnych do właściwego przezimowania darni i na odrost wiosną. Drugą kwestią jest zgrabienie resztek skoszonej trawy i liści, aby uniknąć ich gnicia pod warstwą śniegu. I oczywiście pamiętaj o podlaniu świeżo skoszonej trawy.