Gdzie szukać upominków na ostatnią chwilę?

Gdy do 30 września zostały zaledwie godziny, zakupy online mogą okazać się zbyt ryzykowne. Dlatego najlepsze prezenty na Dzień Chłopaka do szkoły warto upolować stacjonarnie. Skieruj swoje kroki do popularnych dyskontów wielobranżowych (jak Action, Pepco czy Dealz), dużych marketów lub lokalnych księgarni. To tam znajdziesz mnóstwo kreatywnych gadżetów, które można kupić hurtowo, nie przepłacając.

Pamiętaj, że liczy się pomysł i sposób wręczenia. Nawet najzwyklejszy drobiazg, jeśli zapakujesz go w celofan i dodasz zabawną karteczkę z dedykacją od dziewczyn z klasy, zyska na wartości.

Budżet pod kontrolą. Co można kupić na dzień chłopaka za 10 zł?

Zastanawiasz się, co można kupić na Dzień Chłopaka za 10 zł, by nie był to kolejny zwykły lizak? Możliwości jest o wiele więcej, niż myślisz! W tej cenie spokojnie znajdziesz drobiazgi, które wywołają uśmiech na twarzach najmłodszych.

Świetny prezent na Dzień Chłopaka do 10 zł to przede wszystkim kultowe resoraki typu Hot Wheels, które zawsze robią furorę zarówno wśród przedszkolaków, jak i w młodszych klasach podstawówki. Inną opcją są zręcznościowe mini-gry, na przykład popularne kostki Rubika w wersji breloczka.

Kolorowa ciastolina (np. Play-Doh) w małych tubach.

w małych tubach. Zestawy śmiesznych naklejek z motywami z popularnych gier wideo.

z motywami z popularnych gier wideo. Śmieszne gumki do ścierania w kształcie padów do konsoli lub szybszych aut.

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Pomysły, które wciągają na dłużej. Prezent na dzień chłopaka do 20 zł

Mając do dyspozycji nieco większą kwotę z klasowej zrzutki, możesz postawić na podarunki, które zajmą chłopaków na dłuższą chwilę. Idealny prezent na Dzień Chłopaka do 20 zł to taki, który łączy zabawę z odrobiną główkowania.

W tej kategorii absolutnym hitem są saszetki LEGO (tzw. polybagi). To minizestawy klocków, z których można zbudować niewielki pojazd, postać ze Star Wars czy Minecrafta. To genialne prezenty na Dzień Chłopaka w przedszkolu, bo rozwijają zdolności manualne i sprawiają mnóstwo radości.

Dla starszych chłopców ze szkoły podstawowej fenomenalnie sprawdzą się małe gry karciane. Klasyczne „UNO” czy mini wersje „Dobble” to świetny pretekst do wspólnej zabawy na przerwach.

Gdy klasowa skarbonka pozwala na więcej. Prezent na Dzień Chłopaka do 30 zł

Jeśli ustaliliście z rodzicami wyższą składkę, możliwości są naprawdę szerokie. Wybierając prezent na Dzień Chłopaka do 30 zł, możesz zapomnieć o drobnych gadżetach i postawić na coś, co posłuży chłopcom na dłużej.

Ciekawym rozwiązaniem są zabawne, kolorowe skarpetki (np. nie do pary) z motywem pizzy, hamburgerów czy padów do gier. To praktyczny i bardzo modny dodatek, którym starsi uczniowie z chęcią pochwalą się na korytarzu.

Bidony na wodę z ciekawym nadrukiem – niezwykle przydatne na co dzień w szkole.

z ciekawym nadrukiem – niezwykle przydatne na co dzień w szkole. Bestsellerowe komiksy – np. Kaczor Donald, Tytus, Romek i A'Tomek, które zachęcą do czytania.

– np. Kaczor Donald, Tytus, Romek i A'Tomek, które zachęcą do czytania. Popularne zabawki antystresowe i fidgety, które w 2026 roku wciąż biją rekordy popularności na szkolnych korytarzach.

O czym pamiętać, wręczając prezenty w szkole i przedszkolu?

Wybierając upominki na Dzień Chłopaka, kluczowa jest sprawiedliwość. Starajcie się kupować podobne lub wręcz identyczne gadżety dla wszystkich chłopców w grupie. Unikniecie w ten sposób niepotrzebnych kłótni i rozczarowań.

Zadbajcie też o wyjątkową oprawę! Wręczenie prezentów może uświetnić drobny poczęstunek zorganizowany przez dziewczynki, zaśpiewanie „Sto lat” lub wręczenie wykonanych własnoręcznie dyplomów „Super Chłopaka”. To emocje i dobra zabawa tworzą najlepsze wspomnienia ze szkolnych lat.