Czyszczenie granitowego nagrobka przed Wszystkimi Świętymi. Kamieniarza znają najlepsze metody

Systematyczne mycie granitowej płyty najlepiej przeprowadzać co cztery tygodnie, stosując do tego celu wyłącznie letnią wodę z dodatkiem delikatnego środka myjącego oraz gładką szmatkę.

Zdecydowanie odradza się sięganie po twarde szczotki, metalowe drapaki, substancje ścierne oraz natłuszczające pasty, ponieważ mogą one zarysować powierzchnię lub spowodować szybsze osadzanie się kurzu.

Pozostałości po zniczach należy ostrożnie zeskrobywać przy użyciu drewnianej łopatki, natomiast zielone wykwity usuwa się namoczoną gąbką, bez wspomagania się środkami niszczącymi glony.

Choć granit powszechnie uznaje się za surowiec niezwykle wytrzymały, z biegiem lat jego pierwotny połysk słabnie. Gromadzący się brud, resztki parafiny, osady oraz zielone wykwity sprawiają, że pomnik traci swoją dawną estetykę. Wbrew pozorom, do przywrócenia nienagannego wyglądu granitowej płyty wcale nie potrzebujemy agresywnych środków chemicznych.

Czyszczenie granitowego nagrobka. Ciepła woda z delikatnym detergentem sprawdzi się najlepiej

Do rutynowego odświeżania pomnika z granitu w zupełności wystarczy przygotowanie mieszanki letniej wody z odrobiną standardowego płynu, na przykład do szyb, mycia naczyń, podłóg czy nawet zwykłego szarego mydła. Znakomicie sprawdzą się w tej roli także specjalistyczne płyny dedykowane wyłącznie do pielęgnacji naturalnych kamieni. Tak przygotowaną miksturę należy rozprowadzić po płycie za pomocą delikatnej szmatki, skrupulatnie zmyć wszelkie nieczystości, a na koniec przetrzeć całość do sucha. Kluczem do sukcesu jest tutaj systematyczność. Specjaliści z zakładów kamieniarskich zalecają, aby od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni przeprowadzać takie zabiegi minimum raz w miesiącu, co zapobiegnie głębokiemu wnikaniu zanieczyszczeń w strukturę materiału.

Tych narzędzi nie stosuj podczas mycia granitu

Gładka gąbka oraz miękka ściereczka stanowią najbezpieczniejsze akcesoria do pielęgnacji powierzchni granitowych. Pod żadnym pozorem nie wolno jednak sięgać po twarde szczotki, druciane zmywaki kuchenne czy też inwazyjne proszki czyszczące, które niechybnie porysują gładki kamień. Specjaliści zdecydowanie odradzają również nakładanie tłustych past nabłyszczających i preparatów woskowych. Tego rodzaju specyfiki nie tylko nie poprawią wizualnego stanu pomnika, ale wręcz stworzą lepką warstwę, do której brud będzie przylegał ze zdwojoną siłą, tworząc uporczywe plamy.

Usuwanie wosku i mchu z granitowego nagrobka

Zaschnięta parafina ze zniczy to wyjątkowo uciążliwy problem, do którego absolutnie nie należy podchodzić z ostrymi narzędziami w dłoni. Zdecydowanie najbezpieczniejszą metodą usunięcia wosku jest ostrożne podważenie go przy pomocy drewnianej szpatułki lub niewielkiego elementu z plastiku. Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości, warto wyrobić w sobie nawyk stawiania lampionów na specjalnych podstawkach, które skutecznie zapobiegają wyciekom bezpośrednio na kamień.

Walka z pojawiającym się na pomniku mchem oraz porostami wymaga nieco więcej czasu i cierpliwości. Zalegające zielone wykwity najskuteczniej zlikwidujemy przy użyciu zwykłej gąbki nasączonej ciepłą wodą. Eksperci od obróbki kamienia kategorycznie odradzają natomiast spryskiwanie granitu jakimikolwiek chemicznymi środkami przeznaczonymi do zwalczania glonów.

Domowy preparat na lśniący granit na cmentarzu

W celu bezpiecznego nabłyszczenia granitowej powierzchni możemy posłużyć się przygotowanym w domu roztworem z wody oraz mocno rozcieńczonego octu. Należy jednak postępować z dużą dozą ostrożności, ponieważ zbyt silne stężenie kwasu może doprowadzić do nieodwracalnego przebarwienia kamiennej płyty. Z tego powodu każdą tego typu miksturę trzeba najpierw wypróbować w niewidocznym miejscu pomnika, zyskując pewność, że nasza ingerencja nie zniszczy surowca.

Eksperci od kamieniarstwa przypominają o kilku bazowych regułach podczas mycia płyt: granit wymaga bardzo subtelnego podejścia oraz regularnego odświeżania. Okazuje się, że ciepła woda połączona z łagodnym detergentem, kawałek miękkiego materiału i chwila poświęconego czasu to najlepszy przepis na zachowanie pięknego wyglądu pomnika. Znacznie rozsądniej jest rozpocząć porządki od tych najbardziej podstawowych zabiegów, pozostawiając silne środki chemiczne w spokoju.

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