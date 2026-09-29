Lidl serwuje modę! "NeckCroissant" podbija Paris Fashion Week i zmierza do Polski z Lidl Plus!

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Materiały prasowe
2026-09-29 12:14

Lidl udowadnia, że świat mody i chrupiące pieczywo mają ze sobą więcej wspólnego, niż mogłoby się wydawać. Z okazji międzynarodowego Paris Fashion Week sieć zaskoczyła uczestników oryginalnym dodatkiem: poduszką podróżną „NeckCroissant”. Gadżet do złudzenia przypomina kultowego maślanego rogalika z Piekarni Lidla. Co najważniejsze – ten viralowy hit wraz z wyjątkowymi korzyściami w aplikacji Lidl Plus trafi również do polskich klientów!

Pasażerowie samolotu trzymają w górze poduszki w kształcie rogalików NeckCroissant. O kampanii Lidla przeczytasz na SE.
Autor: Lidl Polska/ Materiały prasowe
  • Lidl zaskakuje świat mody, wprowadzając innowacyjną kampanię z podróżnymi poduszkami "NeckCroissant" podczas Paryskiego Tygodnia Mody.
  • Gwiazdy i influencerzy mogli zrelaksować się w specjalnej strefie drzemki, otrzymując ekskluzywne gadżety i świeże rogaliki.
  • Tylko 5000 sztuk tych kolekcjonerskich poduszek trafiło na rynek – dowiedz się, jak zdobyć swój własny "NeckCroissant" i kupon na pysznego rogalika w Polsce!

Wszystko zaczęło się w drodze do stolicy Francji, gdzie pasażerowie lotu zostali powitani wyjątkowym upominkiem – podróżną poduszką w kształcie rogalika, czyli “NeckCroissant”. Wykonano ją z taką dbałością o detale, że na pierwszy rzut oka naprawdę łatwo pomylić ją z uwielbianym klasykiem z Piekarni Lidla.

Podczas maratonu pokazów w Paryżu Lidl przygotował dla gości wydarzenia kolejną niespodziankę: dedykowaną strefę drzemki („Nap Room”). W napiętym grafiku modowego tygodnia gwiazdy, branżowi VIP-owie oraz influencerzy mogli na 45 minut odciąć się od zgiełku wybiegów, obejrzeć odprężający seans i zregenerować siły z poduszką „NeckCroissant”. Tuż po przebudzeniu czekał na nich zastrzyk energii – chrupiący i pachnący croissant.

Piekarnia Lidla od lat cieszy się popularnością wśród polskich klientów. Kampania stworzona wokół paryskiego Tygodnia Mody w lekki i niekonwencjonalny sposób przypomina o fundamentach marki: wysokiej jakości, świeżości i przystępnej cenie. Humorystyczny akcent modowy połączony z aktywacją w aplikacji sprawnie łączy świat z pierwszych stron gazet, media społecznościowe oraz poranne wizyty na osiedlowym dziale piekarniczym.

Nasz rogalik to kwintesencja tego, co definiuje markę Lidl: wysoka jakość i dbałość o detale dostępna dla każdego, każdego dnia. W tej akcji łączymy świat kreatywnych wizji z naszą Piekarnią Lidla, pokazując, że dbamy o każdy wypiek z taką samą precyzją, jak mistrzowie wysokiego krawiectwa w swoich pracowniach.

– podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, Dyrektorka ds. Relacji Korporacyjnych w Lidl Polska.

Poduszki NeckCroissant są unikatowe – na cały świat przygotowano zaledwie 5000 sztuk tego kolekcjonerskiego gadżetu. W 25 krajach Europy – w tym także w Polsce – klienci będą mogli zdobyć własnego „NeckCroissanta” w specjalnym konkursie, który ruszy już w październiku.

W opakowaniu każdej poduszki ukryto bonus: cyfrowy kupon w aplikacji Lidl Plus, który można odebrać w sklepie stacjonarnym i wymienić na pysznego, chrupiącego croissanta.

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