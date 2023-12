Przed nastawieniem prania poduszek wsypuję do pralki 4 łyżki i ustawiam program na 40 st. Są czyste i puszyste jak nowe. Pranie poduszek w pralce

Przed nastawieniem prania poduszek wsypuję do pralki 4 łyżki i ustawiam program na 40 st.. Są czyste i puszyste

Pościel jest niewątpliwie jedną z rzeczy w domu, o której higieniczną czystość należy bezwzględnie dbać. To w końcu w niej śpimy, a niestety podczas snu się pocimy. Dlatego oprócz zmiany pościeli trzeba również pamiętać o regularnym praniu poduszek i kołder. To właśnie na poduszce pojawiają się żółte plamy z potu. Jak się ich pozbyć? Czy poduszkę można uprać w pralce? Oczywiście większość poduszek nadaje się do prania w pralce. Tu należy jedynie przestrzegać zaleceń producenta zamieszczonych na metce. A w czym najlepiej prać poduszki, aby były czyste i puszyste? Warto zastosować domowy sposób. Ja zawsze wsypuję do przegrody na proszek 4 łyżki sody oczyszczonej i dodaje odrobinę płynu do prania. Nastawiam program z temperaturą 40 stopni Celsjusza. Po wyjęciu z pralki moje poduszki są higienicznie czyste, ale też puszyste jak nowe. Soda oczyszczona to doskonały wybielacz, ale też zmiękczacz tkanin.

Pranie poduszek w pralce - zasady

Jak prać poduszki syntetyczne? Taki rodzaj poduszek można śmiało prać w pralce. Należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Z kolei poduszkę z pierza lepiej oddać do profesjonalnej pralni. Jednak jeśli chcesz poduszkę z pierza prać w pralce, to wrzuć do bębna 4 piłeczki tenisowe, które będą na bieżąco rozbijać pierze i zapobiegną ich zbiciu. Pamiętaj, aby ustawić program do prania delikatnego i temperaturę nie wyższą niż 30 stopni Celsjusza. W obu przypadkach zdecydowanie zrezygnuj też z płynu zmiękczającego, który oblepia włókna i tym samym może negatywnie wpłynąć na strukturę wypełnienia.

