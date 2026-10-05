Niemal każdy Polak podpina to urządzenie do listwy zasilającej. Strażacy biją na alarm i ostrzegają, aby natychmiast to odłączyć

Niemal każdy Polak popełnia ten błąd, podłączając urządzenia do listew zasilających, co według strażaków grozi pożarem i przeciążeniem instalacji.

Strażacy alarmują: sprzęty o dużym poborze mocy absolutnie nie powinny być podłączane do rozgałęziaczy.

Sprawdź, jakich błędów unikać i które urządzenia możesz bezpiecznie podpiąć, by chronić swój dom przed poważnym niebezpieczeństwem.

Niemal każdy Polak podpina to urządzenie do listwy zasilającej. Strażacy biją na alarm

Bez wątpienia listwy zasilające to niezwykle praktyczne akcesoria, które pozwalają podłączyć wiele urządzeń do jednego gniazdka. I jest to wręcz zabawienie w sytuacji, gdy w naszym domu mamy niewystarczającą liczbę kontaktów. Jednak niewłaściwe korzystanie z listew może prowadzić do przeciążenia instalacji elektrycznej, uszkodzenia sprzętu, a nawet pożaru. Dlatego Państwowa Straż Pożarna bije na alarm. Zwykła listwa zasilająca to nie zawsze bezpieczne rozwiązanie, gdyż podłączanie do niej urządzeń o dużym poborze energii może skończyć się tragicznie – stopieniem instalacji, a nawet pożarem.

Tych urządzeń nie podłączaj do listwy zasilającej

Czego nie wolno podłączać do listwy zasilającej? Oto lista sprzętów, które powinny mieć własne gniazdko:

Czajniki elektryczne, tostery i ekspresy do kawy: W momencie grzania potrafią błyskawicznie pobrać nawet 2000–2400 W! To ogromne, nagłe obciążenie dla delikatnej listwy, która może się przegrzać w mgnieniu oka.

Kuchenki mikrofalowe i piekarniki: Ich praca to stałe lub cykliczne, bardzo wysokie obciążenie grzewcze, które listwa może nie wytrzymać. Wymagają stabilnego i bezpośredniego źródła zasilania.

Pralki i zmywarki: Generują znaczny i długotrwały pobór prądu, zwłaszcza podczas fazy grzania wody. Ryzyko przeciążenia jest tu bardzo wysokie, a długotrwała praca pod obciążeniem może doprowadzić do stopienia kabli.

Grzejniki przenośne, farelki, termowentylatory: Absolutny numer jeden na liście winowajców jesienno-zimowych przeciążeń! Ich moc jest zbyt duża dla standardowych listew. To główna przyczyna pożarów spowodowanych wadliwą instalacją.

Suszarki do włosów, prostownice, lokówki: Chociaż używane krótko, generują nagły i bardzo wysoki skok poboru energii, co może natychmiast przeciążyć listwę i spowodować jej uszkodzenie.

Lodówki i zamrażarki: Choć nie grzeją, ich ciągły tryb pracy i duży prąd rozruchowy kompresora sprawiają, że najlepiej podłączać je bezpośrednio do gniazdka. Nie powinny dzielić linii z innymi, wymagającymi sprzętami.

Strażacy wyjaśniają, jak bezpiecznie korzystać z listwy zasilającej

W naszych domach, zwłaszcza w kuchni i łazience, roi się od urządzeń, które ułatwiają życie. Wiele z nich cechuje się jednak potężną mocą, do której standardowe rozgałęziacze po prostu nie zostały przystosowane. Ignorowanie tego ryzyka to igranie z ogniem.

Warto pamiętać, że listwy zasilające są przeznaczone głównie do urządzeń o mniejszym poborze mocy, takich jak lampki, ładowarki do telefonów czy laptopy. Dla bezpieczeństwa wybieraj listwy zasilające z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi i zwróć uwagę na maksymalne obciążenie wskazane przez producenta

- przypomina Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Największy błąd w korzystaniu z listew

Oprócz unikania urządzeń o dużej mocy, istnieją inne błędy, których często dopuszczamy się, używając listew zasilających. Jednym z nich jest tzw. "łańcuchowe podłączanie", czyli podłączanie jednej listwy do drugiej. Takie działanie wielokrotnie zwiększa ryzyko przeciążenia całego obwodu. Należy również unikać zakrywania listew kocami, dywanami czy innymi materiałami, które mogą utrudniać odprowadzanie ciepła i prowadzić do przegrzania, nawet jeśli podłączone urządzenia nie są bardzo wymagające.

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