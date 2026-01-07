Każdy Polak ma te urządzenia w domu, a one zżerają ogrom prądu. Pobierają energię nawet, gdy są nieużywane

Wiele urządzeń domowych, mimo pozornego wyłączenia, nadal pobiera prąd, zwiększając Twoje rachunki.

Szczególnie uciążliwe są sprzęty z trybem czuwania, zegarami lub wyświetlaczami LED.

Odkryj, które urządzenia powinieneś odłączać od prądu, a które lepiej pozostawić podłączone, by uniknąć dodatkowych kosztów!

Dowiedz się, jak efektywnie oszczędzać energię w domu i kiedy odłączenie sprzętu może być ryzykowne.

Te urządzenie zużywają prąd nawet, gdy są "wyłączone"

Bez zaskoczenia najwięcej energii w domu zużywają takie urządzenia jak: lodówka, pralka czy płyta indukcyjna. Rocznie za ich używanie należy zapłacić nawet po kilkaset złotych. Niewiele osób zastanawia się jednak, jak wiele prądu zużywają mniejsze urządzenia. Często mówi się o ładowarkach pozostawianych w gniazdkach elektrycznych lub podpiętych do ładowania komputerach. Podobnie sprawa wygląda z urządzeniami kuchennymi. Wszystkie sprzęty posiadające tryb czuwania mogą pobierać prąd, nawet gdy nie są w użyciu. Szczególnie istotne są urządzenia z wbudowanymi zegarkami lub ledowymi wyświetlaczami. Kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna, czy nawet kuchenka gazowa z wbudowanym zegarkiem będą pobierały prąd przez całą dobę. Wiele osób uważa, że wbudowany zegarek to fajny i przydatny gadżet. Jednak jeżeli posiadamy w domu kilka takich urządzeń które pracują całą dobę, to może się okazać, że zużycie prądu przez te sprzęty znacząco wpływa na nasze rachunki.

Jak oszczędzać prąd w domu?

Przede wszystkim pamiętaj o gaszeniu świateł i wyłączaniu urządzeń w pokojach, w których nikt nie przebywa. Wieczorem odłączaj z gniazdka wszystkie urządzenia wyposażone w tryb czuwania, takie jak laptopy, komputery oraz sprzęt DVD. Nigdy nie zostawiaj ładowarek w gniazdkach elektrycznych.

Tych urządzeń nie odłączaj od prądu. Lepiej zostawić je podłączone do zasilania

Panuje przekonanie (całkiem słuszne), że niektóre urządzenia powinny być odłączane od prądu po skończonej pracy. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć rachunki za zużycie energii. Dotyczy to między innymi ładowarek. Jednak, jak się okazuje nie wszystkie sprzęty domowe powinny być wyłączane z prądu. Nie każdy potencjalny pożerać energii elektrycznej można wyłączać z zasilania na noc. Nie tylko nie zaoszczędzimy w ten sposób pieniędzy, a możemy się także narazić na dodatkowe koszty. Zobacz, które sprzęty lepiej pozostawić w gniazdku.

Lista urządzeń, które powinny być stale podłączone do prądu

Telewizory OLED

Jak podaje portal "polski obserwator" telewizory typu OLED oferują bardzo dobrą jakość obrazu, a po pewnym czasie od wyłączenia uruchamia się w nich program pielęgnacyjny. Jeżeli wyłączysz zasilanie to zostanie on przerwany. To z kolei niesie ryzyko zepsucia sprzętu.

Routery

Również routery należą do urządzeń, których nie powinno odłączać się od zasilania. Każde jednorazowe wyłączeniu mu prądu sprawia, że urządzenie do niego podłączone ponownie się konfiguruje.

Drukarki atramentowe

Według ustaleń portalu "polski obserwator" głowice drukarek atramentowych są regularnie czyszczone. Dzieje się to za każdym razem gdy urządzenie ponownie jest podłączane do prądu. Proces ten zużywa dużo atramentu dlatego nie powinno się go przeprowadzać zbyt często.