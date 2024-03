Polacy pokochali te urządzenia, a one pożerają mnóstwo prądu. Pobierają energię, gdy są nieużywane. Z tego powodu rachunki są wysokie

Kwitną całe lato! Te kwiaty warto posadzić wiosną w ogrodzie i na balkonie. Będą pachnieć aż do jesiennych przymrozków

Te urządzenie zużywają prąd nawet, gdy są "wyłączone"

Bez zaskoczenia najwięcej energii w domu zużywają takie urządzenia jak: lodówka, pralka czy płyta indukcyjna. Rocznie za ich używanie należy zapłacić nawet po kilkaset złotych. Niewiele osób zastanawia się jednak, jak wiele prądu zużywają mniejsze urządzenia. Często mówi się o ładowarkach pozostawianych w gniazdkach elektrycznych lub podpiętych do ładowania komputerach. Podobnie sprawa wygląda z urządzeniami kuchennymi. Wszystkie sprzęty posiadające tryb czuwania mogą pobierać prąd, nawet gdy nie są w użyciu. Szczególnie istotne są urządzenia z wbudowanymi zegarkami lub ledowymi wyświetlaczami. Kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna, czy nawet kuchenka gazowa z wbudowanym zegarkiem będą pobierały prąd przez całą dobę. Wiele osób uważa, że wbudowany zegarek to fajny i przydatny gadżet. Jednak jeżeli posiadamy w domu kilka takich urządzeń które pracują całą dobę, to może się okazać, że zużycie prądu przez te sprzęty znacząco wpływa na nasze rachunki.

Jak oszczędzać prąd w domu?

Przede wszystkim pamiętaj o gaszeniu świateł i wyłączaniu urządzeń w pokojach, w których nikt nie przebywa. Wieczorem odłączaj z gniazdka wszystkie urządzenia wyposażone w tryb czuwania, takie jak laptopy, komputery oraz sprzęt DVD. Nigdy nie zostawiaj ładowarek w gniazdkach elektrycznych.

Zobacz także: Wieszam to na oknie, a wiosenna bryza zmieszana z pięknym zapachem roznosi się po całym mieszkaniu. Sposób na perfumowanie wnętrza bez wysiłku