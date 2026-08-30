Mariusz z "Rolnik szuka żony" 13. Co wiemy o uczestniku odcinka zerowego?

Rolnik, strażak i romantyk z Małopolski. Kim jest Mariusz?

Mariusz to 29-latek pochodzący z powiatu wielickiego w województwie małopolskim. Przystojny, dobrze zbudowany mężczyzna ma jasno sprecyzowany cel: znalezienie partnerki, z którą będzie mógł dzielić codzienność i założyć szczęśliwą rodzinę. W 13. sezonie hitowego show znalazł się w finałowej piątce uczestników, którzy zaproszą wybrane kandydatki na swoje gospodarstwa.

Gospodarka to jego żywioł od najmłodszych lat. Już w dzieciństwie fascynowały go traktory, a w wolnym czasie budował z rodzeństwem miniaturowe farmy. Dzisiaj Mariusz z pełnym zaangażowaniem prowadzi prawdziwe gospodarstwo rolne, w którym zajmuje się hodowlą bydła oraz uprawą zbóż, soi, kukurydzy i ziemniaków. Choć rolnictwo pochłania wiele jego czasu, to na co dzień łączy te obowiązki z pracą kierowcy w firmie dbającej o miejski porządek.

Gotowy na miłość i ratowanie życia. Zaskakujące pasje uczestnika hitu TVP

Praca na roli to zaledwie jedna strona medalu, bo 29-latek jest także niezwykle oddany służbie społecznej. Od 11. roku życia nieprzerwanie należy do struktur straży pożarnej, gdzie dziś służy jako czynny strażak. Na dźwięk alarmu rzuca swoje obowiązki, by ratować ludzkie życie i zwierzęta. Przyszła wybranka będzie musiała nie tylko odnaleźć się na wsi, ale i zaakceptować fakt, że jej partner w każdej chwili może ruszyć na ryzykowną akcję ratunkową.

Poza pełnym wyzwań dniem pracy Mariusz ceni sobie proste przyjemności. Chętnie gra w bilard i kręgle, a w wolnych chwilach wybiera się na długie spacery na łonie natury. Choć dotychczas wzdychał głównie do brunetek, przed kamerami przyznał szczerze, że teraz najbardziej zależy mu na szczerości, uśmiechu i poczuciu humoru u kobiety. Uczestnik zdradził wręcz z niespotykaną wrażliwością: "Miłość od pierwszego wejrzenia przeżyłem tylko raz. Może przeżyję ją po raz drugi?".

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Decyzję o udziale w programie podjął dość spontanicznie, pod wpływem wielkiej potrzeby serca. Od blisko dwóch lat jest sam i wprost wyznaje, że pragnie założyć rodzinę, ponieważ dopiero dzielenie życia z ukochaną i posiadanie dziecka nadaje mu prawdziwy sens. Od przyszłej partnerki oczekuje przede wszystkim wyrozumiałości, wsparcia oraz szczerości, która jest dla niego absolutnym fundamentem trwałej relacji.

Co ciekawe, rolnik z Małopolski w wizytówce apelował do widzów, że nie zależy mu na rekordowej liczbie korespondencji. Jak sam zauważył, wystarczyłoby mu zaledwie dziesięć, ale za to w pełni szczerych i przemyślanych listów. Ten wyważony, dojrzały stosunek do poszukiwania uczucia szybko zjednał mu sympatię widzów, a teraz to on musi zmierzyć się z niezwykle trudnymi wyborami i emocjami podczas spotkań ze swoimi faworytkami.

Gdzie i kiedy oglądać program "Rolnik szuka żony" 13 z udziałem Mariusza?

Niezwykle obiecująca sylwetka młodego rolnika i strażaka sprawia, że fani z niecierpliwością wyczekują pierwszych randek na jego gospodarstwie. Już wkrótce przekonamy się, czy przed kamerami pojawią się kandydatki, które skradną jego serce wymarzonym poczuciem humoru, a Marta Manowska po raz kolejny wesprze bohaterów w budowaniu trwałych fundamentów pod prawdziwą miłość.

Miłosne perypetie Mariusza, a także pozostałej czwórki uczestników, będzie można śledzić już w jesiennej ramówce. Zgodnie z zapowiedziami nowy sezon programu "Rolnik szuka żony" startuje 6 września. Emisja odcinków zaplanowana jest na antenie stacji TVP1, w każdą niedzielę o godzinie 21:25. Fani, którzy wolą seanse online, znajdą wszystkie epizody także na bezpłatnej platformie TVP VOD.

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Mariusz szuka miłości w "Rolnik szuka żony"

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