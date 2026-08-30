Ogromny pożar hurtowni z zabawkami w Gdyni. Służby apelują do mieszkańców!

Pożar hurtowni zabawek w Gdyni

Do dramatycznego zdarzenia doszło w Gdyni tuż przed godziną 2:00 w nocy z soboty na niedzielę. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o ogniu, który pojawił się w magazynie z zabawkami. Jak informuje portal Pomorskie998, sytuacja od początku była bardzo poważna.

- Około 1:40 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hurtowni z zabawkami w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej. Po dojeździe na miejsce zdarzenia potwierdzono pożar hali o wymiarach 100x50 wypełnioną zabawkami. Zadysponowano łącznie 27 zastępów straży pożarnej. Trwają działania gaśnicze.

– czytamy w komunikacie Pomorskie998.

Jak poinformował w rozmowie z TVN24 jeden z dowodzących akcją, ogień objął znaczną część budynku.

- Na obecną chwilę z pożarem walczy 53 strażaków. Są to siły i środki nie tylko z Gdyni, ale też z okolicznych powiatów. Jesteśmy wspierani też przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

- powiedział st. kpt. Paweł Przybyłowicz, rzecznik gdyńskiej straży pożarnej w rozmowie z TVN24.

Strażacy potwierdzili, że gdy dotarli na miejsce, płonęła zarówno część magazynowa, jak i biurowa obiektu.

Dzięki błyskawicznej i zmasowanej akcji służb udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Priorytetem było zabezpieczenie pobliskiego lasu oraz innych zakładów przemysłowych.

Choć ogień jest już pod kontrolą, największym zagrożeniem dla mieszkańców stał się teraz dym. Płonące tworzywa sztuczne uwalniają do atmosfery niebezpieczne substancje.

- Zalecamy zamknięcie okien i nieporuszanie się tutaj na spacerach w okolicy. Jeżeli będą problemy z atmosferą, zagrożenie dla ludzi, wystosujemy odpowiedni komunikat.

- dodał Przybyłowicz, cytowany przez TVN24.

Apel do mieszkańców Gdyni. Zamknijcie okna!

Intensywny zapach spalenizny był wyczuwalny w wielu dzielnicach Gdyni, m.in. na Witominie. W związku z tym Ochotnicza Straż Pożarna w Witominie wystosowała specjalny apel do mieszkańców.

- Jeżeli zastanawiacie się więc, skąd nad ranem na Witominie pojawił się intensywny zapach spalenizny – może mieć on związek z pożarem na Dąbrowie. Od kilku godzin otrzymujemy pytania od mieszkańców Witomina dotyczące intensywnego zapachu spalenizny wyczuwalnego w naszej dzielnicy. W nocy doszło do dużego pożaru na terenie gdyńskiej Dąbrowy. Dym z pożaru może być obecnie wyczuwalny również w innych częściach Gdyni, w tym na Witominie. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy: zamknąć okna i drzwi, ograniczyć wietrzenie mieszkań, nie przebywać bez potrzeby na zewnątrz w miejscach, gdzie wyraźnie czuć dym, w miarę możliwości wyłączyć wentylację pobierającą powietrze z zewnątrz. Na miejscu trwają działania służb. Na ten moment czekamy na oficjalne informacje dotyczące dokładnego miejsca, skali zdarzenia oraz rodzaju materiałów objętych pożarem. Będziemy aktualizować informacje, gdy pojawią się potwierdzone komunikaty

- zaapelowała OSP Witomino w mediach społecznościowych.