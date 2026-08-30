Pobicie Ukraińców w Gdańsku. Policja opublikowała wizerunki czterech osób

Do bulwersującego zdarzenia doszło w Gdańsku w nocy 13 czerwca 2026 roku, ale dopiero teraz policja zdecydowała się opublikować wizerunki osób poszukiwanych w tej sprawie. Dwóch obywateli Ukrainy zostało zaatakowanych, najpierw na plaży w rejonie ulicy Zdrojowej, a następnie przemoc eskalowała na samej ulicy. Poszkodowani doznali obrażeń, które na szczęście nie zagrażały ich życiu.

Gdańsk. Atak na tle narodowościowym

Funkcjonariusze z gdańskiej policji prowadzą śledztwo pod kątem napaści motywowanej nienawiścią na tle narodowościowym. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, mundurowi badają sprawę, w której kluczowy był właśnie ten motyw.

- Policjanci z Komisariatu Policji VI w Gdańsku prowadzą czynności w sprawie zastosowania przemocy wobec dwóch obywateli Ukrainy, do której miało dojść z powodu ich przynależności narodowej. Do zdarzenia doszło 13 czerwca 2026 roku, w godzinach nocnych, początkowo na plaży przy ul. Zdrojowej w Gdańsku, a następnie na samej ul. Zdrojowej

- przekazuje gdańska policja.

W wyniku napaści poszkodowani doznali obrażeń ciała.

Policja publikuje wizerunki i apeluje: "Rozpoznajesz te osoby? Powiatom policjantów"

Kluczowym dowodem w sprawie jest nagranie z monitoringu, które udało się zabezpieczyć śledczym. Widać na nim kobietę oraz trzech mężczyzn, którzy mogą mieć bezpośredni związek z pobiciem.

- Policjanci zabezpieczyli nagranie, na którym zarejestrowano wizerunek kobiety oraz trzech mężczyzn, którzy mogą mieć związek z tym przestępstwem

- przekazano w komunikacie.

Teraz funkcjonariusze zwracają się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości osób widocznych na zdjęciach.

Jeżeli rozpoznajesz którąkolwiek z tych osób lub posiadasz informacje mogące przyczynić się do ustalenia ich miejsca pobytu, niezwłocznie skontaktuj się z policją. Każdy, nawet najmniejszy szczegół, może okazać się kluczowy.

- Jeżeli rozpoznajesz te osoby lub masz informacje, które mogą pomóc w ustaleniu ich tożsamości albo miejsca pobytu — skontaktuj się z Policją. Komisariat Policji VI w Gdańsku ul. Kasztanowa 6, Gdańsk, 47 741 17 22, [email protected]. Informacje można również przekazać w najbliższej jednostce Policji

- dodano.