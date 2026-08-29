Najdroższe województwa w Polsce. Powstał nowy ranking

Zakup mieszkania to dla wielu Polaków jedna z największych inwestycji w życiu. Ostateczna cena zależy jednak nie tylko od powierzchni czy standardu nieruchomości, ale przede wszystkim od jej lokalizacji. Różnice pomiędzy poszczególnymi częściami kraju potrafią być ogromne, a pokazuje to m.in. ranking przygotowany przez ekspertów SonarHome.pl.

W analizie zestawiono ceny mieszkań w stolicach województw oraz miastach powiatowych. Przy tworzeniu wskaźnika cena w stolicy regionu odpowiadała za 60 proc. wyniku, natomiast średnia z miast powiatowych za pozostałe 40 proc. Z zestawienia wyłączono przy tym specyficzne rynki turystyczne, takie jak Zakopane, Świnoujście czy Kołobrzeg, gdzie nieruchomości osiągają wyjątkowo wysokie ceny.

Mazowieckie najdroższe. Warszawa mocno podbija ceny

Na pierwszym miejscu zestawienia znalazło się oczywiście województwo mazowieckie. Szczególnie kosztowny jest oczywiście zakup nieruchomości w Warszawie. Średnia cena metra kwadratowego w stolicy sięga około 15,3 tys. zł. Tymczasem w miastach powiatowych Mazowsza jest to niespełna 8,3 tys. zł.

Różnice występują nawet pomiędzy poszczególnymi miejscowościami regionu. W Pruszkowie metr kwadratowy kosztuje około 11,5 tys. zł, a w Piasecznie 11,4 tys. zł. W Radomiu czy Ciechanowie ceny spadają natomiast do około 6–7 tys. zł za metr.

Małopolskie i pomorskie na podium

Drugim najdroższym regionem w rankingu zostało województwo małopolskie. Tutaj również ogromne znaczenie ma stolica. W Krakowie za metr kwadratowy mieszkania trzeba zapłacić średnio około 14,15 tys. zł, podczas gdy w miastach powiatowych średnia wynosi około 7,15 tys. zł. Oznacza to niemal dwukrotną różnicę.

Podium zamyka województwo pomorskie. W Gdańsku cena przekracza 13,3 tys. zł za metr kwadratowy, a poza największymi ośrodkami spada do niespełna 7 tys. zł. Na wysokie ceny wpływają m.in. rozwinięty rynek pracy, infrastruktura oraz napływ nowych mieszkańców.

Gdzie mieszkania są najtańsze?

Na drugim krańcu rankingu znalazły się województwa śląskie, lubuskie i świętokrzyskie. W Katowicach metr kwadratowy kosztuje prawie 8 tys. zł, a w miastach powiatowych województwa śląskiego średnio około 5,5 tys. zł.

W województwie lubuskim stawki wynoszą odpowiednio nieco ponad 7,1 tys. zł oraz około 5,45 tys. zł. W świętokrzyskim za metr mieszkania w Kielcach trzeba zapłacić około 7,95 tys. zł, natomiast w miastach powiatowych około 5,15 tys. zł.

Rynek mieszkaniowy jest w pewnym sensie odbiciem tego, jak działa lokalna gospodarka. Jeżeli w danym miejscu pojawiają się dobrze płatne miejsca pracy i napływają ludzie, rośnie konkurencja o mieszkania, a wraz z nią ich ceny. Jeżeli natomiast mieszkańców ubywa, a rynek pracy jest słabszy, presja popytowa jest mniejsza. Dlatego patrząc na ceny nieruchomości, warto jednocześnie sprawdzać kwestie dotyczące migracji, wynagrodzeń, bezrobocia i dostępności miejsc pracy, bo dopiero zestawienie tych danych pokazuje, dlaczego jeden rynek rośnie, a inny pozostaje znacznie tańszy –mówił Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome.pl.