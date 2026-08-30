Strzelanina na imprezie techno w Szwajcarii! Nie żyje jedna osoba, są ranni

Aktualizacja, godz. 9:40

Nowy bilans strzelaniny w Szwajcarii. Policja poinformowała, że w wyniku strzelaniny podczas imprezy techno w Aarau zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych. Stan części poszkodowanych jest ciężki, a służby zaznaczają, że liczba ofiar może wzrosnąć. Nadal trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Funkcjonariusze apelują do świadków o przekazywanie zdjęć i nagrań ze zdarzenia. Policja zaleca również mieszkańcom omijanie miejsca strzelaniny.

Głos w sprawie tragedii zabrał szwajcarski DJ Tekibo, który był naocznym świadkiem strzelaniny. Artysta, który występował na imprezie rave w Aarau, opublikował na swoim Instagramie poruszającą relację. DJ poinformował, że w ataku stracił bliskiego przyjaciela.

- Słuchajcie, dla wszystkich pytających - ze mną wszystko w porządku! To, co wydarzyło się na Aarauer Rave, jest całkowicie druzgocące i jest czymś, co nigdy nie powinno mieć miejsca na naszej scenie! Techno i imprezy rave mają być miejscem wolności i bezpieczeństwa, a nie miejscem, gdzie dochodzi do takich rzeczy. Nadal próbuję przetrawić to, co się stało, ponieważ straciłem ważnego przyjaciela i brak mi właściwych słów... Na jakiś czas odbiję od wszystkiego, aby przetworzyć tę sytuację! Spoczywaj w pokoju - napisał artysta.

Na ten moment nie jest jasne, kim jest ofiara, o której pisze artysta.

Wcześniej informowaliśmy:

Do tragicznych wydarzeń doszło w Szwajcarii. Niedzielny poranek przyniósł wstrząsające wieści z miasteczka Aarau, położonego w północnej części kraju, niedaleko Zurychu. Na imprezie techno, w której bawili się ludzie, padły strzały.

Wielka obława policyjna

Szwajcarskie media, w tym dziennik "Blick", poinformowały, że do zdarzenia doszło około godziny 3 nad ranem. Impreza Aarauer Rave, która odbywa się co roku, przyciągnęła około 3,5 tysiąca uczestników. W pewnym momencie spokój został brutalnie przerwany. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, które rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję. Policja kantonu Argowia potwierdziła te doniesienia na platformie X.

„Trwa zakrojona na szeroką skalę akcja policyjna”

- przekazała policja kantonu Argowia na platformie X.

Strzelanina na imprezie techno - są ofiary

Niestety, bilans strzelaniny jest tragiczny. Służby potwierdziły, że w wyniku zdarzenia jedna osoba straciła życie. Pięć kolejnych osób odniosło obrażenia i trafiło pod opiekę medyków. Jak dodano, stan części poszkodowanych jest ciężki. Cały czas trwa poszukiwanie osoby lub osób odpowiedzialnych za ten atak.

Motyw nieznany, sprawca poszukiwany

Na ten moment nie wiadomo, co było przyczyną ataku i kto za nim stoi. Policja rozpoczęła intensywne dochodzenie, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii i ustalić motyw sprawcy.

„Potencjalny motyw i dokładne okoliczności przestępstwa pozostają na razie niejasne. Na miejsce skierowano znaczne siły i rozpoczęto dochodzenie”

- dodała policja na platformie X.

Będziemy informować na bieżąco o rozwoju sytuacji.