Szef CIA z ważną propozycją. Chodzi o Trumpa, Putina i Zełenskiego

Niespodziewana wizyta w Moskwie

Jak poinformował w niedzielę amerykański portal Axios, dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Ratcliffe pojawił się z nieoczekiwaną wizytą w Moskwie. We wtorek spotkał się tam z szefami rosyjskich służb specjalnych - Siergiejem Naryszkinem (SWR) i Aleksandrem Bortnikowem (FSB). Według doniesień medialnych, to pierwsza sytuacja, gdy Ratcliffe został osobiście zaangażowany w działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Propozycja spotkania na szczycie. Co na to Rosja?

Głównym celem wizyty miało być przedstawienie propozycji zorganizowania trójstronnego szczytu z udziałem prezydentów USA, Ukrainy i Rosji. Pomysł spotkania Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina nie jest zupełnie nowy, jednak do tej pory spotykał się z oporem Kremla. Jak przypomina Axios, powołując się na swoje źródła: „Podobne propozycje pojawiały się już wcześniej, ale były odrzucane przez stronę rosyjską”.

Na ten moment nie wiadomo, jak Moskwa zareagowała na najnowszą ofertę przedstawioną przez szefa amerykańskiego wywiadu.

Ukraina wie o rozmowach

O treści rozmów prowadzonych w Moskwie poinformowano stronę ukraińską. Potwierdził to w piątek sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Warto przypomnieć, że wcześniejsze negocjacje pokojowe, w których stronę amerykańską reprezentowali wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, zostały przerwane w połowie lutego. Powodem było rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie i późniejszy wybuch wojny między USA i Izraelem a Iranem. Teraz Amerykanie zdają się wracać do stołu z nową inicjatywą.