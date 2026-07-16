Julia Wieniawa kusi na potęgę w prześwitującej bieliźnie! Aż zrobiło się gorąco!

Julia Wieniawa rezygnuje z "Mam Talent", ale nie narzeka na nudę

Julia Wieniawa (27 l.) rozpoczęła ten tydzień zaskakującym oświadczeniem. Piosenkarka odniosła się do krążących od pewnego czasu plotek i potwierdziła, że nie pojawi się w kolejnym sezonie "Mam Talent". Tym samym po trzech latach pożegnała się z rolą jurorki. W pożegnalnym wpisie stwierdziła, że "każdy rozdział kiedyś się kończy, żeby mógł zacząć się kolejny".

Młoda gwiazda jest jedną z najbardziej zapracowanych osób w polskim show-biznesie, więc z pewnością nie może narzekać na brak zajęć. Fani spekulują, że Julka zmieni jedną stację na drugą i jesienią to właśnie ona zastąpi Ewę Kasprzyk (69 l.) w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Na ten moment są to jedynie domysły.

Julia Wieniawa nie zdradziła na razie czym zastąpi lukę po "Mam Talent", ale z pewnością ma już coś na oku. Kilka dni po oświadczeniu wrzuciła post, który znowu wywołał w internautach sporo emocji. 27-latka pochwaliła się efektami sesji zdjęciowej dla znanej marki bieliźniarskiej, z którą współpracuje od sierpnia ubiegłego roku.

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Julia Wieniawa kolejny raz kusi w sieci!

Sesja utrzymana jest w słodko-różowych barwach, a Julia z dumą pozuje w kompletach z delikatnej koronki. Autorką zdjęć jest fotografka Miley Bukowiecka, która regularnie współpracuje z marką oraz piosenkarką. W komentarzach pod postem zaroiło się od komplementów. Zachwytów nie szczędzili szczególnie znajomi z show-biznesu.

Zrobiło mi się gorąco - napisał Ralph Kaminski. Hot - dodała krótko Klaudia Halejcio.

Już kilka tygodni temu Julia Wieniawa rzucała zdjęcia z innej, ale równie gorącej sesji zdjęciowej. W soczyście różowej bieliźnie zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję, a przy okazji zabójcze ciało! Fani dosłownie zbierali szczęki z podłogi.

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