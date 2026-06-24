Julia Wieniawa kusi w bikini. W tym paraduje na egzotycznym wyjeździe. Ładnie?

Wieniawa już ma wakacje

Julia Wieniawa wie, jak odpoczywać z rozmachem! Po intensywnych tygodniach koncertów i licznych zawodowych obowiązkach gwiazda postanowiła zafundować sobie wakacje marzeń. Najpierw obrała kurs na grecką wyspę Mykonos, a później przeniosła się do słynącej z luksusu i imprezowej atmosfery hiszpańskiej Ibizy.

Na Mykonos Wieniawa zatrzymała się w ekskluzywnym hotelu z widokiem na Morze Śródziemne. Z relacji zamieszczanych w mediach społecznościowych wynikało, że do jej dyspozycji był m.in. prywatny basen oraz przestronny apartament. Ceny noclegów w obiekcie oznaczonym przez gwiazdę mogą sięgać nawet 36 tys. zł za dobę. Nic dziwnego, że internauci przecierali oczy ze zdumienia, oglądając rajskie kadry pełne błękitnej wody, luksusowych wnętrz i zapierających dech w piersiach zachodów słońca.

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Z Grecji do Hiszpanii

Aktorka i wokalistka nie szczędziła fanom wakacyjnych widoków. Na fotografiach prezentowała się w modnych stylizacjach, relaksowała przy basenie i korzystała z uroków jednej z najpopularniejszych greckich wysp. W sieci szybko pojawiły się komentarze, że taki urlop to marzenie wielu Polaków.

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Gdy wydawało się, że greckie wakacje dobiegają końca, Julia zaskoczyła obserwatorów kolejnym kierunkiem podróży. Wszystko wskazuje na to, że po Mykonos udała się na hiszpańską Ibizę. To właśnie tam miała kontynuować wypoczynek w równie luksusowych okolicznościach. Ibiza od lat przyciąga światowe gwiazdy, milionerów i influencerów, dlatego wybór tego miejsca idealnie wpisał się w wakacyjny styl Wieniawy.

Julia ma bawić się z przyjaciółmi, a wśród nich jest m.in. Omar Rudberg znanym z serialu Netfliksa "Książęta".

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